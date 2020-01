Weinstein optužen za silovanje jedne i zlostavljanje druge žene

Tužitelji u Los Angelesu optužili su Harveyja Weinsteina (67) za silovanje jedne žene i seksualno zlostavljanje druge tijekom 2013., piše CNN.

- Vjerujemo da će dokazi pokazati da je okrivljenik koristio moć i utjecaj kako bi dobio pristup svojim žrtvama, a zatim počinio nasilne zločine nad njima - rekla je državna odvjetnica Jackie Lacey (62).

Prema njezinim riječima, Weinstein je otišao u hotel u Los Angelesu 18. veljače 2013. i silovao je ženu nakon što se ugurao u njezinu sobu. Sljedeće večeri je navodno seksualno napao drugu ženu u hotelskom apartmanu u Beverly Hillsu.

Ove optužbe su stigle svega nekoliko sati nakon početka suđenja u New Yorku. Weinstein je u New Yorku optužen za seksualno zlostavljanje dviju žena, jedne 2006., a druge 2013. Nekoć jedan od najmoćnijih holivudskih producenata do zgrade suda je prošetao uz pomoć hodalice.

Bude li mu dosuđena najteža kazna, ona za silovanje, čeka ga doživotni zatvor. Dosad je ukupno 80 žena optužilo Weinsteina za spolno uznemiravanje koje traje već desetljećima, a među njima su neke velike filmske zvijezde.

On je optužbe podignute protiv njega negirao uz objašnjenje da su svi takvi susreti bili sporazumni. Inače, Weinstein i uprava njegova bankrotiranog filmskog studija početkom prosinca prošle godine postigla je nagodbu vrijednu 167 milijuna kuna s desecima žena koje su ga optužile za spolno zlostavljanje.