Nakon što je The New York Times objavio priču u kojoj su otkrili kako holivudski moćnik, producent Harvey Weinstein (67) već 30 godina zlostavlja žene, a s njih osam se nagodio kako bi sve zataškao, vlastita ga je produkcijska kuća The Weinstein Company otpustila, a supruga ga je ostavila. Seksualni predator nakon toga je i osuđen na zatvorsku kaznu od 23 godine, koju trenutačno služi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je već iza rešetaka, zloglasni producent i medijski moćnik suočit će se s novim optužnicama. Tužitelji su, kako saznaju američki mediji, na sudu u Los Angelesu izložili slučajeve, a zatim bi trebali tražiti izručenje Weinsteina zbog suđenja u svojem gradu. Radi se o 11 točaka, uključujući silovanje i seksualni napad, u pet navodnih incidenata između 2004. i 2013. godine. Weinsteinov pravni tim navodno će tražiti odgodu izručenja zbog klijentovog narušenog zdravstvenog stanja te rizika za zdravlje zbog pandemije korona virusa.

- Moj klijent protivi se premještaju. Prvo mora obaviti hitne stomatološke i očne zahvate. Gotovo je slijep i potrebna mu je operacija očiju. Osim toga, već ima zakazane i zubarske preglede. Dosad je ostao bez već četiri zuba - kazao je njegov odvjetnik Norman Effman.

Slavna odvjetnica Gloria Allred, koja zastupa dvije tužiteljice, uvjerena je da će ovog puta ipak do premještanja Weinsteina napokon i doći, nakon što se osuđeni producent u više navrata 'izvukao'.

Weinstein je pak nešto ranije zatražio poništenje kazne koja mu je određena u New Yorku. Žali se da nije imao pravedno i nepristrano suđenje zbog medijskog praćenja njegova slučaja.