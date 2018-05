Weinsten će se predati policiji: Podigli optužnicu protiv njega

Rekla sam mu nekoliko puta: 'Ne želim ovo, stani, nemoj. Pokušala sam pobjeći, no možda se nisam dovoljno potrudila. Nisam ga htjela udariti ili se tući s njime, ispričala je Lucia Evans (36) za magazin The New Yorker. Zbog Lucijine optužbe da ju je producent Harvey Weinstein (66) prisilio 2004. na oralni seks očekuje se da će se on predati njujorškim vlastima, piše američki Daily News. Weinstein i njegov odvjetnik nisu željeli komentirati slučaj.

- Nadjačao me. Predala sam se - rekla je Lucia koja je u vrijeme napada bila studentica glume. Kako tvrdi upoznala je Weinsteina u noćnom klubu u New Yorku u vrijeme kada je započinjala glumačku karijeru i pokušala se 'probiti'. Producent ju je pozvao da mu dođe za nekoliko dana u njegov ured u filmsku kompaniju Miramax.

- Kada sam došla, ubrzo mi je zgrabio glavu i gurnuo ju u svoje međunožje - prisjetila se Lucia. Zbog vrste optužbi, na slučaj nije nastupila zastara, a uz seksualno zlostavljanje pojavili su se neki dokazi protiv Weinsteina za financijsku prevaru. Ipak ne zna se hoće li odmah njujorški tužilac podići optužnicu i za to.

Producenta je preko sto žena optužilo za seksualni napad ili silovanje, a među njima su i poznate glumice poput Gwyneth Paltrow (45), Ashley Judd (50) i Angeline Jolie (42). Unatoč velikom broju žrtava koje su javno prozvale Weinsteina, on i dalje tvrdi kako nije učinio ništa pogrešno.

Njujorške vlasti istražuju i optužbe glumice Paz de la Huerta (33) da ju je producent silovao dva puta 2010. Huerta je prijavila napad policiji prošle godine u listopadu. Weinsteina istražuje i policija u Los Angelesu i Londonu.