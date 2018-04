'Weinstein mi je poslao poruku, ne znam odakle mu moj broj'

Stresla sam se, bilo je to poput metka, još jednom, ispričala je Rose McGowan (44) za BBC. Glumica tvrdi kako joj je filmski producent Harvey Weinstein (66), kojeg je prošle godine optužila za seksualno zlostavljanje, nedavno poslao SMS-ove.

Foto: PA/Pixsell

- Bile su to obične poruke. Ne znam kako je nabavio moj broj, no budući da je u moj život upetljao bivše Mossadove agente nije mu bilo teško nabaviti ga - istaknula je McGowan. Na pitanje zašto bi joj se Weinstein javio, glumica je rekla da očito želi neki kontakt s njom.

- On je jednostavno takav čovjek koji želi doprijeti do nekih ljudi. No ne razumijem koja je bila svrha i što je htio time postići, kakav ishod je očekivao - rekla je McGowan koja je jedna od 70-ak žena koje su optužile filmskog producenta za seksualno uznemiravanje. Glumica je na društvenim mrežama objavljivala da ju je Weinstein silovao i kako je filmski studio ignorirao njezine prigovore, a napisala je i memoare 'Brave, about alleged ordeal'.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Stvarnost onoga što se dogodilo u hotelskoj sobi s Weinsteinom je gora nego što sam napisala u knjizi - istaknula je McGowan. Dodala je da je dovoljno to reći kako bi se znalo kakvu je strahotu prošla.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Šokira me što me je taj čovjek dirao i kao toliko drugih, bila sam 'stvar koju je pojeo' - rekla je glumica. Weinstein, koji trenutačno boravi u klinici za odvikavanje blizu Scottsdalea u Arizoni, u siječnju se razveo od supruge, modne dizajnerice Georgine Chapman (41). Par ima kćer Indiju Pearl (7) i sina Dashiella (5).

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Weinsteinova bivša producentska kuća, iz koje ga je 'izbacio' brat Bob Weinstein (63), bankrotirala je nakon skandala sa zlostavljanjem, a navodno duguje novac glumicama Meryl Streep (68) i Jennifer Lawrence (27). Lawrence nisu isplatili 102.000 dolara (oko 626.000 kuna) dok Streep nije dobila 143.000 dolara (oko 877.000 kuna).