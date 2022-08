Whitney Houston je bila u braku koji je uništio ne samo njezinu karijeru nego i privatni život...

Danas bi slavila 59. rođendan i sigurno bi imala neki svjetski hit. Whitney Houston bila je američka pjevačica i glumica koja je već s prvim albumom stekla svjetsku slavu, a prva četiri albuma objavljena između 1985. i 1992., u cijelom svijetu prodana su u više od 86 milijuna primjeraka.

Rođena je 9. kolovoza 1963. godine u Newarku u New Jerseyju. Njezina majka i rođak bili su poznati pjevači duhovnih pjesama, soula i pop glazbe.

Majka Cissy Houston bila je voditeljica crkvenog zbora u baptističkoj crkvi, pa je i Houston, kao i većina afroameričkih pjevača – naučila pjevati upravo uz majku u crkvi.

- Mislim da sam već tada shvatila da je moj pjevački talent dar od Boga - rekla je jednom Whitney.

Kad je navršila 15 već je godinama nastupala s majkom i pokušavala snimiti samostalnu singlicu. U to vrijeme otkrio ju je fotograf koji je bio zadivljen njenom prirodnom ljepotom. Ubrzo je postala izuzetno tražen tinejdžerski model i među prvim afroameričkim djevojčicama koja se našla na naslovnici časopisa Seventeen. Ipak, nikad nije razmišljala o karijeri manekenke. Glazba je bila njezina najveća ljubav.

S 19 godina, na nastupu u jednom noćnom klubu čuo ju je Clive Davis iz Arista Recordsa i odmah ju tražio da s njima potpiše ugovor. Već iduće godine prvi je put nastupila na nacionalnoj televiziji u emisiji 'The Merv Griffin Show' i otpjevala pjesmu 'Home' iz mjuzikla 'Čarobnjak iz Oza' a voditelj ju je, nakon otpjevane pjesme ispratio s bine uz proročanske riječi:

- Nemojte zaboraviti ovo ime - Whitney Houston.

Iduće dvije godine pjevačica i njezin menadžer radili su na njezinom debitantskom albumu i pronašli najbolje producente i tekstopisce koji su trebali pomoći da se istakne njezin izvanserijski talent. S 22 godine objavila je debitantski album, a jedna balada i jedna vesela plesna pjesma odmah su dospjele na prva mjesta top lista u cijelom svijetu.

Bila je to pjesma 'Saving All My Love for You' i 'How Will I Know' zbog kojih je album bio broj jedan u Americi 14 tjedana za redom. Za prvu pjesmu godinu dana kasnije dobila je i Grammy, a nagradu joj je uručila njezina rođakinja Dionne Warwick.

Još veći uspjeh postigla je s drugim albumom. Zahvaljujući pjesmi 'I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)' postao je platinast, a naslovna pjesma osvojila je još jedan Grammy, pa je slijedila svjetska turneja.

Na koncertu se pojavio i karizmatični Nelson Mandela i osnovao Whitney Houston neprofitnu fondaciju za pomoć siromašnoj djeci širom svijeta. U idućih nekoliko godina Whitney je postigla sve što jedan pjevač može poželjeti. Godine 1992. udala se za R&B pjevača Bobbyja Browna i upravo će taj brak uništiti ne samo njezinu karijeru nego i privatni život.

Baš te godine Whitney Houston je osvojila cijeli svijet pjesmom 'I Will Always Love You' za filmsku melodramu 'Bodyguard' u kojem je ona glumila pjevačicu, a njezinog tjelohranitelja Kevin Costner.

Iste godine objavila je album s obradama filmskih hitova, ali kako je rasla njezina slava, tako joj se počeo rapidno urušavati brak s Bobbyjem Brownom. Sve češće se počelo pisati o njihovoj ovisnosti o kokainu, pjevačica je sve češće djelovala euforično, fotografije su svjedočile da nešto jako nije u redu.

Krajem 1990-ih i početkom 2000-ih, počela je otkazivati koncerte, a 2002. njezin intervju s Diane Sawyer na ABC televiziji ušao je u anale. Na pitanje novinarke što je njezin najveći porok – marihuana, alkohol, kokain ili tablete – nakon dubokog uzdaha, Whitney odgovara:

- Sve pomalo. Ponekad.

- Što je najveće zlo od nabrojanog? Što je vrag od toga? - pita dalje uporno Sawyer a Whitney odgovara:

- Ja sam najveći vrag. On je u meni. Ja radim ono što želim i ako nešto ne želim učiniti, nitko me na to ne može nagovoriti. Ja to radim sama sebi i sama sam sebi najveći neprijatelj. Nisam destruktivna osoba i ne želim se uništiti.

Na pitanje Diane Sawyer gdje se vidi za 10 godina, Whitney joj odgovara:

- U mirovini, sretna gledam moju kćer Bobby Kristinu kako raste. Uživam jednog dana u unucima.

U studio je zatim ušla njezina kćerkica – tada 9-godišnja Bobbi Kristina. Na pitanje što najviše voli rekla je da voli subote kad je mama kod kuće, kad zajedno doručkuju i gledaju televiziju. Stisnula se u trosjedu uz majku i rekla da obožava mamin glas jer joj pjeva uspavanke.

No već tada Whitney je izgledala ispijeno i mnogi su slutili da je ovisnica. Brak s Bobbyjem Brownom bio je loš, sve oko nje se raspadalo, ali je svejedno 2006. ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najnagrađivanija umjetnica svih vremena.

Tijekom idućih godina pokušala je nekoliko puta ići na odvikavanje ali se uvijek vraćala drogama. Razvela se od Browna 2007. i dobila skrbništvo nad kćerkom. Negdje 2009. sve je izgledalo bolje. Objavila je novi album 'I Look To You' i rekla da pjesme govore o promjenama u njezinom životu. Ipak, svi su primijetili da njezini koncerti više nisu isti i da joj se promijenio glas.

Početkom 2012. govorilo se da je Houston ima financijskih problema, ali ona je to negirala. A onda je 11. veljače svijet obišla tužna vijest – Whitney je pronađena mrtva u sobi hotela Beverly Hilton u Los Angelesu. Službeno - utopila se u kadi, ali u krvi joj je pronađen kokain i vjeruje se da je doživjela srčani udar te da je utapanje bila posljedica.

Njezina kći Bobbi Kristina hospitalizirana je zbog emocionalne traume. Kasnije se žestoko sukobila s bakom Cissy koja je objavila biografiju njezine majke.

Ni tri godine nakon majčine smrti, 31. siječnja 2015., Bobbi Kristina pronađena je u Roswellu u Georgiji, u kući prijatelja, baš kao i njezina majka - u kadi bez svijesti. Hitna ju je prebacila u bolnicu North Fulton, pa u sveučilišnu bolnicu Emory, gdje je stavljena u induciranu komu. Provela je u komi šest mjeseci i umrla 26. srpnja 2015. u 22 godini života.

