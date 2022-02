Dva dana prije svoje smrti 11. veljače 2012., Whitney Houston pojavila se na probi za godišnju gala večer mentora Clivea Davisa (89), prije dodjele Grammyja koja se održavala u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu, a gdje je pjevačica također i odsjela.

Whitneyin dugogodišnji glazbeni menadžer Rickey Minor (62) odmah je primijetio da je nešto drugačije kod žene koja je bila poput njegove "male sestre", piše New York Post.

- Ona dolazi na probu, a mi nismo ni počeli, a 10:30 je ujutro. Ona ne ustaje do 3 popodne inače. Nije jutarnja osoba. Ona voli svoj san, ona je noćna sova, tako da je nikad ne vidim u 10:30. I bila je nekako mokra. A ja sam rekao: ‘Odakle dolaziš?’ Ona kaže: ‘Plivala sam. Vraćam svoja pluća. Vraćam se u formu’ - ispričao je Minor.

Houston je tvrdila da napokon sređuje svoj život, nakon što su godine zlouporabe droga i pušenja uzele danak na njezinim plućima, ali je očito lagala Minoru, a možda i samoj sebi.

Povratak kojem se Houston nadala nakon snimanja nadolazećeg filma "Sparkle" nije se dogodio. Umrla je, u dobi od 48 godina, u kupaonici punoj droge u svojoj hotelskoj sobi, samo nekoliko sati prije nego što je Davisov party trebao početi. Uzrok smrti bilo je slučajno utapanje u kadi, ali dugotrajna konzumacija kokaina i srčane bolesti bili su faktori koji su doveli do tragedije.

Šokantna smrt pop dive koja je nekoć imala najviši glas potresla je dodjelu Grammyja koja se održavala taj vikend, pretvorivši ga u kolektivnu tugovanje glazbenog svijeta koji se okupio da proslavi svoju najveću noć u godini.

- Vaš prirodni instinkt odmah na početku bio je izbaciti planirani nastup i učiniti ga posvetom Whitney Houston. Ali to ne bi bila ispravna stvar. Dakle, pokušavao sam pronaći spoj između odavanja počasti njezinoj uspomeni i ispravnog vođenja Grammyja - rekao je dugogodišnji producent Grammyja Ken Ehrlich (79).

Ehrlich je odmah zatražio Jennifer Hudson (40) da izvede glazbenu počast Whitney koja se nekoliko puta slomila tijekom probe jer ju je smrt dive jako pogodila, ali je na svečanoj dodjeli uspjela otpjevati njen hit ''I will always love you'', a mnoge zvijezde su se tada pitale da li ima smisla nastupati na Grammyjima nakon ovako šokantne vijesti.

- Ona je uspjela odraditi nastup bez greške, ali svi u dvorani smo plakali - rekao je Ehrlich.

Iako je Adele te večeri bila velika pobjednica sa šest Grammyja, večer pripala je Whitney.