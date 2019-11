'Whitney i ja smo bile zajedno, ali me ostavila zbog karijere...'

Za pet dana memoari Robyn Crawford napokon će ugledati svjetlo dana. Ona je bila najbolja prijateljica i bliska suradnica nikad prežaljene pjevačice Whitney Houston. Nakon godina šutnje, u memoarima će otkriti pravu istinu o njihovom odnosu, piše magazin People.

Tako je potvrdila šuškanja o njihovoj ljubavnoj vezi. Otkrila je kako su vezu okončale ponajviše zbog straha kako bi ista mogla utjecati na karijeru od Whitney.

Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

- Nešto se događalo između nas, no nikada se nismo etiketirale kao lezbijke, homoseksualke. Živjele smo naše živote i nadale se kako ćemo zajedno biti vječno - napisala je Cindy u memoarima nazvanim 'A Song for You: My Life with Whitney Houston'. S pjevačicom se upoznala u ljeto 1980. u New Jerseyju, kada su obje kao tinejdžerice radile u ljetnom kampu.

- Maziti ju i voljeti ju činilo se poput ostvarenja sna - dodala je Crawford. Napisala je kako je njihova ljubavna veza okončana 1982. kada je glazbena karijera Whitney Houston krenula svoj put prema vrhu. Iako je njihovoj intimnoj vezi došao kraj, to ne znači da nisu ostale bliske, čak su i živjele zajedno.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Robyn je, kako kaže, morala gledati kako se muškarci u životu Whitney Houston izmjenjuju. Bio je tu Jermaine Jackson, Eddie Murphy, da bi se na kraju 1992. udala za Bobbyja Browna.

Sama Robyn Crawford na kraju je i radila za svoju slavnu prijateljicu, no tijekom godina je za nju postala itekako zabrinuta zbog njezinih problema s drogom, ponajviše jer je Whitney, kako joj je priznala, kokain probala već sa 14 godina. 2000. godine Crawford je donijela najtežu odluku u svom životu - dala je otkaz, shvativši kako 'mora pobjeći i spasiti samu sebe'.

