Američki glumac Will Smith (53) planira uskoro objaviti svoje memoare, a o tome je otvoreno pričao u intervjuu za GQ. Jedna od najzanimljivijih tema kojih se dotakao je njegova veza sa suprugom Jadom Pinkett Smith (50).

Par se vjenčao 1997. godine, a Smith je rekao kako je prisilio Jadu na tradicionalno vjenčanje, makar ona to nije htjela.

- Jada nikad nije vjerovala u konvencionalni brak... Neki članovi njene obitelji imali su nekonvencionalnu vezu. Tako da je odrasla na drugačiji način nego ja - izjavio je glumac.

Will je dodao kako su imali 'beskrajne rasprave o tome što čini savršen odnos'. Unatoč tome što su većinu svoje veze bili monogamni, zaključili su kako to nije za njih.

- Međusobno smo si dali slobodu i povjerenje. Za nas brak ne može biti zatvor. Iskusiti slobodu i bezuvjetnu potporu koju smo si međusobno dali, to je za mene najviša definicija ljubavi - rekao je Smith.

Par često otvoreno priča o svojoj vezi i o aferama. Tako su u srpnju 2020. godine vodili razgovor o Jadinoj vezi s pjevačem Augustom Alsinom (27). To je bilo teško razdoblje za par te su se na neko vrijeme 'razdvojili' i mislilo se da je to kraj njihove veze. Unatoč tome što su mnogi mislili kako je samo Jada imala afere, Will uvjerava da to nije točno.

- Kad javnost nešto odluči, nemoguće ih je uvjeriti u nešto drugo - izjavio je Smith.

Tako je ispričao da je jedna od njegovih seksualnih fantazija bila imati svoj vlastiti harem. O tome je raspravljao s trenericom za intimnost Michaelom Boehm, s kojom radi nekoliko godina. Nakon što je to raspravio s Boehm zaključio je da bi to bilo 'zastrašujuće'.

- Ono što sam radio je zapravo čistio svoj um. U redu je misliti takve misli, misliti da je Halle Berry lijepa. Nisam loša osoba ako sam u braku i to mislim. Zbog mog kršćanskog odgoja, meni su i moje misli grijesi. Michaela mi je pomogla shvatiti da moje misli nisu grijesi te da nisam gad čak i da slijedim te misli i djelujem - otvoreno je ispričao glumac.