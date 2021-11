Glumac Will Smith (53) je gostovao u showu 'The One Show' i svojim izgledom zaprepastio gledatelje. Lice mu je jako zategnuto, a obožavatelji su se složili da jako neobično izgleda.

- Tko je to? Što mu se dogodilo? - upitao je jedan od gledatelja.

Video je podijeljen na društvenim mrežama, a Will je u show došao promovirati svoj novi film 'King Richard'.

- To nije pravi Will - neki od obožavatelja toliko su se šokirali da tvrde da to uopće nije poznati glumac.

Will je na svom Instagram profilu objavio drugi video nedavno, gdje mu je lice također zaglađeno no izgleda prirodnije nego na prvom, spomenutom videu.

- Odlično izgledaš, kao da ne stariš uopće!

U videu se glumac transformira iz kućnog izdanja u odijelo na crvenom tepihu londonske premijere novog filma.

Glumac je nedavno objavio memoare u kojima je ispričao do sad nepoznate detalje iz vlastitog života, te priznao da je u jednom trenutku htio ubiti svog oca.

- Jedne večeri, vozio sam ga u kolicima od njegove sobe do kupaonice. Na tom putu prolazili smo pored stepenica i tama se probudila u meni, pa sam zastao. Još kao dijete sam si obećao da ću osvetiti majku - rekao je Will pa se prisjetio toka misli koje je imao u tom trenutku:

- Pomislio sam kako bi se lako izvukao da ga samo gurnem niz stepenice. Desetljeća boli, ljutnje i zamjeranja preplavila su me, a potom se povukla. Stresao sam glavu i pogurao oca do kupaonice - ispričao je glumac.