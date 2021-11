Glumac Will Smith i njegova obitelj otvoreni su o svojim privatnim životima pa nemaju nikakav problem ni govoriti o svojim problemima. Will je otkrio da je jedne večeri zastao i pomislio na to da ubije svoga oca

Will Smith (53) objavio je memoare pod nazivom 'Will', a u jednom odlomku potpuno iskreno progovorio je o mračkom trenutku u kojem je pomislio da bi mogao ubiti vlastitog oca kako bi osvetio nasilje koje je trpjela njegova majka. - Kad sam imao devet godina, gledao sam kako mi otac udara majku. Toliko ju je jako udario u glavu da se srušila. Vidio sam kako pljuje krv - napisao je Will, a dio memoara objavljen je u časopisu People. POGLEDAJTE VIDEO: Willovi roditelji rastali su se ubrzo nakon, a Will je ispričao da mu je otac bio alkoholičar. Unatoč tome, bio je trijezan na svakoj premijeri njegova filma, posjetio je sve njegove nastupe i slušao sve snimke. Trenutak kad je Willu bilo najteže bio je u razdoblju dok se brinuo za oca koji je bolovao od raka i bio u invalidskim kolicima. - Jedne večeri, vozio sam ga u kolicima od njegove sobe do kupaonice. Na tom putu prolazili smo pored stepenica i tama se probudila u meni, pa sam zastao. Još kao dijete sam si obećao da ću osvetiti majku - rekao je Will pa se prisjetio toka misli koje je imao u tom trenutku: - Pomislio sam kako bi se lako izvukao da ga samo gurnem niz stepenice. Desetljeća boli, ljutnje i zamjeranja preplavila su me, a potom se povukla. Stresao sam glavu i pogurao oca do kupaonice - ispričao je glumac. Willov otac preminuo je 2016., a Will je na kraju zaključio: - Nema toga u materijalnom svijetu što ti može dati unutarnji osjećaj ispunjenja. Na kraju, neće biti važno koliko su te ljudi voljeli, pravi osmijeh izmamit će ljubav koju si ti njima dao. Na Instagramu je otkrio da je knjigu pisao dvije godine i da je pišući proživljavao razne osjećaje. - Puno sam plakao, nisam imao pojma što radim, puno sam prepravljao i nikad nisam bio tako ranjiv - napisao je.