William Levy svoju je suprugu prevario s 80 žena: Sve mu je oprostila, ali sada želi razvod...

Glumac William Levy (43), zavodnik iz meksičkih sapunica, razvodi se od supruge Elizabeth Gutierrez. Zajedno su bili 20 godina. Razvod je za HOLA! potvrdila Elizabeth.

- Uvijek sam vjerovala u našu vezu. Voljela sam Williama, mislim da nije tajna da je on bio ljubav mog života. Trenutačno nismo zajedno. S moje strane to nikada nije bilo zbog nedostatka ljubavi. Mislim da nisam ista djevojka koja sam bila prije 20 godina kad me upoznao. U ovom trenutku želimo različite stvari. Uvijek ću ga voljeti, uvijek ću mu željeti sve najbolje. Uvijek sam govorila, bio sa mnom ili ne, želim da bude sretan - rekla je.

LA: Premijera filma Resident Evil: The Final Chapter | Foto: Chase Rollins

Dodala je i da je imala puno razloga za ostati u braku, ali da William nije promijenio neke stvari koje je trebao promijeniti. Inače, William je poznat javnosti i po svojim brojnim aferama, a svoju je suprugu navodno prevario s 80 žena. Jednu od tih afera je imao s Ximenom Navarretom, glumicom s kojom je radio na seriji 'Oluja'. Levy je neko vrijeme suprugu varao s glumicom Jacqueline Bracamontes.

Vijest o razvodu je Elizabeth podijelila dva mjeseca nakon što je policija pozvana u njihov dom zbog njihovih obiteljskih problema. Njihova kći Kailey je u policijskom izvješću istaknula da je ušla u obiteljsku kuću te čula nepoznati ženski glas iz spavaće sobe njenih roditelja. Pokušala je ući u sobu, a William ju je 'gurnuo kako bi je spriječio da uđe'. On je sve demantirao.

William i Elizabeth su se upoznali 2003. godine u reality showu 'Protagonistas de novela'. Vjenčali su se iste godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Christophera i kći Kailey. Par je prije dvije godine objavio da se razvodi, ali su odlučili svom braku dati još jednu šansu.

Los Angeles: Poznati dolaze na Tribute to Hispanic Achievements in Television | Foto: Apega/ABACA USA