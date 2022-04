Willisovi suradnici progovorili o problemima sa seta: 'Rapidno je propadao, teško je to gledati'

Najava da se Bruce Willis (67) povlači iz glume zbog kognitivnih poteškoća nije iznenadila ljude koji su radili s akcijskim herojem. Obitelj je ovog tjedna otkrila da je zvijezdi franšize "Umri muški" dijagnosticirana afazija, poremećaj koji utječe na govor i razumijevanje jezika. Filmaši koji su surađivali s Willisom rekli su za Los Angeles Times da su njegove zdravstvene promjene vidljive već neko vrijeme.

Neki od onih s kojima su novine razgovarale opisali su uznemirujuće trenutke na setu u kojima se činilo da glumac iz filma "Neslomljivi" nije u potpunosti svjestan svog okruženja i da će imati problema sa svojim riječima - čak i nakon što su producenti naredili da se scenarij skrati kako bi mu se prilagodio. Redatelj Mike Burns, koji je režirao "Out of Death" (2021.), jedan od 22 filma koje je Willis snimio u četiri godine, rekao je da je brzo vidio da zvijezda ima problema.

- Nakon prvog dana rada s Bruceom, mogao sam to vidjeti iz prve ruke i shvatio sam da je ovdje u pitanju veći problem i zašto su od mene tražili da skratim njegove riječi", rekao je Burns, prenosi Times.

Willisov dubler, koji je s Bruceom 17 godina surađivao na raznim filmskim projektima otkrio je kako je ta suradnja izgledala pred njezin kraj.

- Bruce je često izgledao smeteno, kao da nije s nama. Isprva to nismo pripisivali tako ozbiljnim stvarima. Testirali su ga i na droge, a ubrzo je, nama koji s njim dugo radimo, postalo jasno da ovo nije tek zaboravljivost. Puno je snimao posljednjih godina, pridavali smo i tome značaj. Onda je počeo koristiti bubice u ušima jer nije više mogao upamtiti dijaloge, ali to je samo dodatno otežalo proces. Pred kraj su već svi znali da ima veliki problem i to je bilo teško za gledati. Svima je sve bilo jasno - ispričao je za The Sun Bruceov vjerni suradnik Stuart F. Wilson.

Jesse Johnson, redatelj niskobudžetnog filma "White Elephant", rekao je da je Willis kojeg je upoznao na početku snimanja prošle godine bio drukčija osoba od mladog kaskadera s kojim je radio desetljećima ranije.

- Bilo je jasno da to nije Bruce kojeg sam pamtio - rekao je Johnson.

Times je izvijestio da su se članovi ekipe koja je radila na filmu prisjetili kako je Willis rekao: "Znam zašto si ovdje, i znam zašto si ovdje, ali zašto sam ja ovdje?"

- Nakon našeg iskustva na snimanju filma 'White Elephant', odlučeno je timski da nećemo raditi nastavak. Svi smo mi obožavatelji Brucea Willisa, a novi dogovor se činio pogrešnim. Na kraju prilično tužan kraj nevjerojatne karijere, u čemu se nitko od nas nije osjećao ugodno - rekao je Johnson nakon što mu je ponuđeno da surađuje s Willisom na drugom filmu.

Willis je bio veliki magnet na kinoblagajnama još od filma "Umri muški", kada se njegov lik - policajac John McClane pojavio na ekranima uz pucnjavu i eksplozije. Tijekom karijere koja je trajala desetljećima, zaradio je deseteroznamenkaste iznose za filmove poput "Gle tko to govori" i "Armagedon". Times je izvijestio da je u nizu filmova zadnjih godina dobivao i po 2 milijuna dolara za samo dva dana rada. Obožavatelji su se pitali zašto ima toliko filmova upitne kvalitete. Zlatna malina, nagrada koja se dodjeljuje za najgore uloge, čak je ove godine stvorila posebnu kategoriju: "Najgora izvedba Brucea Willisa u filmu iz 2021.". Organizacija je u četvrtak priopćila da ukida nagradu nakon što je objavljena Willisova dijagnoza.

Terri Martin, koja je nadgledala produkciju filma "White Elephant", rekla je za Times da je Willis izgledao "izgubljeno".

- On je jedan od velikana svih vremena, i ja ga iznimno cijenim i poštujem njegov rad, ali bilo je vrijeme da se povuče - kazala je.

