Nastavak jednog od najuspješnijih filmova iz 2017. godine, 'Wonder Woman 1984', srušio je sve rekorde. Zaradio je više od ijednog drugog filma od pojave pandemije korona virusa.

Premijerno se emitirao 25. prosinca te je tog dana stigao u 2151 američko kino. Samo u novogodišnjem tjednu film je zaradio 118,5 milijuna kuna.

U film je utrošeno 200 milijuna dolara, a prije pandemije očekivalo se da će mu zarada biti do milijardu dolara, no to se ipak nije dogodilo. Većina prodanih karata kupljena je na veliko te su se organizirala privatna gledanja.

Iako je zaradio najviše novca u pandemiji, film nije osvojio publiku i dobio je mnoštvo kritika gledatelja. No iz tvrtke Warner Media već su najavili i treći nastavak o popularnoj junakinji, a u glavnoj ulozi bi ponovno trebala biti Gal Gadot (35).