Woodstock: Rodile su se čak tri bebe na trodnevnom festivalu...

The Beatles, Led Zeppelin, The Doors, Bob Dylan, Frank Zappa, The Rolling Stones i mnogi drugi godinama su žalili što prije 50 godina nisu svirali na Woodstocku. Stonesi su odbili svirku jer je Mick Jagger (76) u Australiji snimao film. John Lennon je uvjetovao da nastupi i bend Yoko Ono - Ono Plastic Band, što su organizatori odbili. Led Zeppelin, kao tad velike zvijezde, nisu htjeli svirati kao 'tek jedan od bendova na festivalu', a Doors su odbili nastup jer Jim Morrison nije volio nastupati na otvorenom. Bob Dylan (78) je bio usred pregovora, no odbio je nastupiti jer mu je sin bio bolestan, a Frank Zappa je nastup odbio riječima: 'Puno je blata na Woodstocku'.

Redom su tijekom sljedećih 50 godina, bez obzira na golemu slavu, izjavljivali da su odbijanjem svirke napravili fatalnu pogrešku. Woodstock je trajao tri dana, a 500.000 ljudi smjestilo se na farmu Maxa Yasgura. Još dvaput toliko ostalo je na zakrčenim prilaznim putevima, a promet je u krugu 50 kilometara bio paraliziran. Organizatori nisu bili spremni za toliko ljudi i očekivali su nerede. Tijekom festivala umrlo je pet ljudi. Troje od predoziranja, jedna osoba od puknuća slijepog crijeva, a jednog usnulog tinejdžera pregazio je traktor. Tijekom tri dana Woodstocka rođene su tri bebe. I policija je, zbog oblaka dima marihuane, smatrala da je Woodstock prijetnja naciji.

- Nemam blagu predodžbu o čemu se tu radilo. Bio sam uglavnom pod utjecajem droge ili alkohola, a sjećam se užasnih širokih nogavica hlača, cvijeća, duge kose, hipijevštine i činjenice da smo, pošto je taman kontracepcijska tableta krenula u masovni optjecaj, imali stvarno lude provode - rekao je kasnije Joe Cocker.

Joan Baez (78) je pjevala u visokom stupnju trudnoće, The Who su nakon Woodstocka postali megabend. Bend Santana je došao kao relativno anoniman, a Woodstock ih je prometnuo u veliko ime američke scene. Janis Joplin i Jimmy Hendrix su Woodstocku dali dušu i tijelo. Bez njegove verzije američke himne i urnebesne 'Purple Haze', Woodstock ne bi bio Woodstock.