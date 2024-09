Woody Harrelson: 'Umalo me ubila hrvatska džudo banda'

Holivudski glumac Woody Harrelson (63) u subotu je s obitelji stigao na Vis kako bi prisustvovao projekciji filma 'Narod protiv Larryja Flinta'. Nije krio oduševljenje jadranskim otokom te je izrazio želju da živi na Visu.

Vis: Woody Harrelson na Vis Film Festivalu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Posljedni put u Hrvatskoj bio je prije tri godine, tad se super proveo, no njegov prvi dolazak u Lijepu našu nije baš prošao tako bajkovito.

EKSKLUZIVNO: Woody Harrelson mahao je putnicima na brodu, nakon čega je fotoreporteru pokazao srednji prst | Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Glumac je prije desetak godina ispričao u intervjuu za Playboy kako mu je uloga tupavog barmena u humorističkoj TV seriji "Kafić Uzdravlje" (Cheers) iz 1980-ih pomogla da ne pogine u Hrvatskoj.

Glumac se prisjetio kako se početkom 2000-ih sprijateljio s "pogrešnim" djevojkama na plaži u Dubrovniku. Njihovi momci bili su članovi "opasne bande" pa je Woody postao njihova meta.

Vis: Woody Harrelson na Vis Film Festivalu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ti su momci silazili s brda. Izgledali su kao neka vrsta hrvatske džudo bande. Došli su da me ubiju jer sam bio s tim zgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati. Onda me jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke televizije i na kraju smo išli zajedno na piće. Kunem se, da nisam bio na 'Cheersu', poginuo bih na toj plaži u Hrvatskoj - ispričao je Harrelson.