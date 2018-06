Yalova: 'Bila sam noćna mora Hurem, a sad izluđujem Huliju'

U seriji “Sulejman Veličanstveni” bila je noćna mora sultanije Hurem, a u “Djevojci sa sela”, koju gledamo na Novoj TV, kao bivša i velika Krimova ljubav u njegovoj supruzi Huliji budi ljubomoru i nesigurnost.

U međuvremenu je Melike Ipek Yalova (34) snimila još nekoliko serija. Ljepotica s magisterijem iz međunarodnih odnosa Sveučilišta u Rimu nikad nije pohađala satove glume niti je sanjala da će biti glumica. U Turskoj je do uloge u “Sulejmanu” bila poznatija kao kći turskog ministra Yuksela Yalova. Kaže da ulogu buntovne kastiljske princeze u koju se je zagledao sultan Sulejman nije dobila zbog tatinih veza.

Foto: promo

- Ručala sam s prijateljicom u restoranu, a scenaristica ‘Sulejmana Veličanstvenog’ i produkcijska ekipa sjedili su stol do nas i ponudili mi suradnju - rekla je Melike.

Uloga Isabele joj je otvorila vrata glume i danas iza sebe ima nekoliko odličnih projekata. Međunarodne odnose stavila je u drugi plan iako tečno govori španjolski. U “Sulejmanu” je bila najveća konkurencija ljubomorne Hurem, a ni u “Djevojci sa sela” ne daje mira Huliji.

- Igram veliku Kerimovu ljubav. Točnije, on je bio moja velika ljubav koju godinama nisam preboljela. Hulia je, kao i svaka žena, osjetila da je nešto bilo među nama i naravno da je ljubomorna - priča Melike.

Foto: promo

Iako nije profesionalna glumica, naučila je nositi se s kritikama. U tome su joj najviše pomogli kolege. Nebahat Çehre, Halit Ergenç, Okan i Nur Fettahoglu, nabraja Melike, vrlo su iskusni glumci od kojih se može mnogo naučiti.

- I kod kuće su me jako dobro prihvatili kao glumicu. Bilo je i komentara da nisam umjetnica, da ne znam glumiti, ali na vrlo ljubazan, prijateljski način. Više me strah kritika izvan Turske jer se naše serije prikazuju diljem svijeta - kaže.

Ministrova kći o svojoj obitelji govori samo najbolje. Odrasla je u obitelji u kojoj su Melike i brat provodili jako malo vremena s ocem, koji je stalno bio na putu.

Foto: promo

- Nisam se često žalila na to jer sam znala da svaki posao ima svoje pozitivne i negativne strane, pa tako i posao mog oca. Morala sam paziti kako se ponašam u javnosti jer sam morala misliti i na ugled obitelji. Još od srednje škole stalno sam bila na oprezu i nije se smjelo dogoditi da me paparazzi ‘uhvate’ u kompromitirajućoj situaciji - prisjeća se Melike, koja ne zna kako je to biti potpuno nepoznat javnosti. No uvijek ističe da je njezin otac najbolji na svijetu, radi ono što voli i radi to s mnogo strasti.

Dok je studirala u Rimu, mnogi su joj modni agenti nudili posao modela i govorili da nalikuje na glumicu Penelope Cruz. Melike je i tad vjerovala da će, bez obzira na sve uloge u serijama i filmovima, biti najuspješnija kao političarka.

- Žao mi je što ljudi u posljednje vrijeme govore loše o politici i političarima, što vide samo negativne strane tog zanimanja. Htjela bih im pokazati da je politika zanimanje kao i svako drugo, u svakodnevnom si kontaktu s ljudima i možeš promijeniti svijet, baš kao i u medicini - tvrdi Melike.

Iako slovi za jednu od najpoželjnijih žena Turske, Melike kaže da ima dana kad se osjeća ružno, ponekad i katastrofalno. Ne voli se buditi na silu, uživa ljenčariti u krevetu..., a za dobar početak dana potrebni su joj samo crna olovka za oči i maskara. Ne protivi se estetskim operacijama.

- Jednoga dana ću sigurno otići ‘pod nož’, ali još ne sada. Puno je toga na meni što bih željela popraviti. Još koristim druge metode prikrivanja nedostataka na mojem tijelu poput dobroga grudnjaka i steznika te trikova u šminkanju. Istina je da sam botoksom i hijaluronom korigirala usnice, ali jako malo. Svejedno se i dalje ne osjećam najpoželjnijom ženom na svijetu, a ponekad mi je i žao što sam to uopće učinila - iskrena je Melike.

Foto: promo

U Turskoj se upravo emitira serija “Karadayi”, u kojoj su joj partneri Kenan Imirzalioglu i Berguzar Korel. Svjedočila je euforiji i nezadovoljstvu obožavateljica kad je Kenan Imirzalioglu izrekao sudbonosno “da” kolegici Sinem Kobal.

Poduprla ga je i kad su mu sudili zbog šmrkanja i dilanja kokaina. Kenan je neko vrijeme bio u pritvoru kako ne bi utjecao na svjedoke, a sudac u Istanbulu zabranio mu je napuštati Tursku. Kenanu je tada podršku dala i Berguzar Korel, o kojoj Melike ima same riječi hvale.

- Prekrasna je i izvana i iznutra. Njezin suprug Halit Ergenç trebao bi je čuvati kao malo vode na dlanu, da ne ostane bez nje. Divna je žena, majka, kolegica i želim joj da joj se ispune sve želje - rekla je Melike.

Ipak, njezin miljenik oduvijek je Okan Yalabik, koji je u seriji “Sulejman Veličanstveni” glumio Ibrahim-pašu. Melike ga naziva snom svake žene jer je muževan, brižan i zgodan. Ne čudi je što baš njega nazivaju Casanovom turskih sapunica.

- Ako itko zaslužuje taj naslov, onda je to Okan. Najomiljeniji mi je glumac od kad znam za sebe. Njegovo lice govori tisuću riječi i lako se transformira u bilo koji lik. S Okanom sam snimala svoju prvu scenu ikada, i bilo je kao da nasuprot sebe gledam Boga. Bio je to jako čudan osjećaj - rekla je.