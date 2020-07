No, bilo je i onih koji su mu pisali kako mu je ovo dobra odluka i da ga ne \u017eele vi\u0161e gledati na YouTubeu.

<p>Youtube <strong>Bogdan Ilić</strong> (23), poznatiji kao <strong>Baka Prase</strong>, jučer je u svom videu na YouTubeu ispričao kako se povlači s te platforme i kako više neće snimati. Tu je odluku donio nakon navodne afere s četrnaestogodišnjom djevojčicom. 'Isplivali' su navodni screenshotovi njihovih poruka, u kojima ju je tražio njezine gole fotografije i nagovarao je na spolni odnos. On je te navode demantirao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Bogdanom</strong></p><p>No, naišao je na brojne kritike i osude javnosti pa čak i njegovih pratitelja. Zbog toga se odlučio povući jer, tvrdi, dosta mu je skandala. Govori kako mora ozbiljno razmisliti što će dalje.</p><p>Kasnije je izbrisao i sve objave sa svojeg Instagram profila i objavio samo fotografiju koja predstavlja tri točke. Njegovi pratitelji pisali su mu brojne komentare. Neki od njih pisali su mu kako im je žao što se povlači te kako to ne bi trebao učiniti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- I ti njima puštaš da te gase? Reći ćeš doviđenja nama koji smo te od početka podržavali? Nisi tu zbog hejtera, nego zbog nas. Pa ti vidi hoćeš nas napustiti ili i dalje nasmijavati sa svojim videima. Ti si poludio. Nismo se nadali da će osoba koju prati toliko ljudi to napraviti. Nadamo se da si napravio samo veliku navlakušu. Molimo te, razmisli - pisali su mu.</p><p>No, bilo je i onih koji su mu pisali kako mu je ovo dobra odluka i da ga ne žele više gledati na YouTubeu.</p><p>- Naravno da ti ostaješ žrtva. Ti nikada nisi kriv ni za što. Svi ljudi koji imaju išta protiv tvojeg ponašanja su loši i zavidni. Svi ti pokušavaju smjestiti. Nekada čovjek doista treba razmisliti i prihvatiti da je pogriješio. Prestani biti loš uzor djeci. Dečko, ti imaš jak narcisoidni poremećaj - pisali su mu. </p><p>Bogdan se nije obazirao na komentare niti je na bilo koji od njih odgovorio. Čini se kako je odlučan u svojoj namjeri.</p><p>Podsjetimo, nakon što je Youtuber izazvao skandal zbog navodnog dopisivanja s djevojčicom, nazvao ju je 'narkomankom koja mora počupati obrve' te najavio kako će je tužiti sudu. Dodao je kako bez prestanka ima spolne odnose s curama te ih optužio da lažu o svojim godinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>