Youtuberici blokirali profil zbog topića, tvrde: To je donje rublje

Američkoj influenceri i Youtuberici Corrini Kopf (24) blokirali su profil na društvenoj mreži Twitch. Kako kaže, dobila je zabranu objavljivanja zbog fotografije u topiću Chanel koju je nosila na proslavi rođendana.

Foto: Instagram

- Blokirali su me jer sam nosila 'donje rublje'. Nosila sam Chanelov topić. Cure streamaju s bodypaintom na sebi, a mene blokiraju zbog ovog - optužila je Corrina streaming servis putem Twittera i dobila podršku svojih pratitelja.

i got banned tonight on twitch for wearing “undergarments”... i was wearing a chanel tank top. girls body paint on twitch and i get banned for that lmfao.