Za 50. rođendan KSET priprema programe tijekom cijele godine

Tijekom cijele 2026. godine u suradnji s drugim koncertnim prostorima u programu KSET50 rekreirat će se događaji koji su obilježili mladost brojnim generacijama, najavljeno je.

U mjesečnim ciklusima svaki posljednji tjedan u mjesecu održat će se nekoliko koncerata i poznatih tuluma koje je tijekom pola stoljeća organizirala Disco sekcija KSET-a, a sredinom svakog mjeseca bit će najavljen program za idući, uz ljetnu stanku u srpnju i kolovozu.

Slavljenički program otvara 28. siječnja koncert JeboTon ansambla u Attacku, benda koji je povezan s KSET-om još od 2012. godine.

Dan kasnije održat će se „Game night: Crash Team Racing” u Crnom Mačku, novo izdanje pomalo zaboravljenog Game Nighta koji se u tom formatu održavao između 2013. i 2020. godine. KSET-ovci poručuju posjetiteljima da "pokažu da su im palčevi još uvijek u formi iz djetinjstva i postanu prvak turnira!”

Slijedi 30. siječnja koncert u Vintage Industrial Baru, gdje će nastupiti Edo Maajka, reper koji je tijekom karijere u više navrata nastupao u KSET-u i bio česti gost Brucošijade FER-a. Potporu će mu pružiti Pendrek – reper, voditelj i organizator iz zagrebačke Dubrave.

Prvi mjesec slavlja 50. rođendana zaključit će 31. siječnja KSET Caffe, program Disco sekcije koja traje već 30 godina, a nastao je kao „mini ispušni ventil” za KSET-ovce i studente svježe preimenovanog FER-a s tjednim plesnjacima. Za DJ pultom okupit će se upravo oni koji su vodili ovaj program.

KSET, danas najstariji studentski klub u Hrvatskoj, osnovan je 1969. godine i u početku je djelovao u podrumu tadašnjeg Elektrotehničkog fakulteta, a 1976. dobiva svoj prostor u nekadašnjoj kotlovnici.

„U toplini bivše kotlovnice u periferiji tadašnjeg Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu prije 50 godina smjestio se mali studentski klub. Malo tko je tada mogao pretpostaviti da će KSET postati omiljeno mjesto druženja i izlazaka generacijama studenata i volontera”, ističe se u najavi.

KSET je uvijek bio više od klupskog prostora, s vremenom je postao utočište mladima i odskočna daska izvođačima u nastanku te postao jedan od ključnih pokretača kulturne scene Zagreba.

Iz Kluba kažu da, iako je klub trenutno izvan matičnog prostora, tu su sekcije, tjedni sastanci sekcija, kulturni programi, a čak i u otežanim okolnostima volonteri nisu izgubili entuzijazam za stvaranjem sadržaja, organizacijom događaja i očuvanjem duha KSET-a.

Za projekte poput Brucošijade FER-a i Job Faira te brojne koncerte, festivale, večernje i jutarnje programe zaslužno je 300 aktivnih volontera i 10 sekcija.

U organizaciji programa sudjelovat će, osim sadašnjih članova i volontera KSET-a, počasni članovi Kluba koji su u svoje vrijeme pokrenuli programe.