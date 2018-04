Za četiri minute bubnjanja u pjesmi 'Julie' kupio sam si stan

Jasmin Stavros (63) ne miruje ni nakon gotovo pola stoljeća na estradi. Legendarni glazbenik i dalje marljivo radi, a od brojnih novih pjesama izdvojio je duet s Duškom Lokinom (75) naziva 'Momačka večer' .

- Lokin i ja se nismo još ni vidjeli. Svatko je posebno snimio svoju dionicu - kaže Stavros koji živi u Jastrebarskom, a tamo ima i studio. Dodaje kako mu je jako bitno da, kada s nekim snimi duet, s tom osobom može i nastupati, a to s Lokinom nije problem.

Nesuđeni nogometaš prisjetio se svojih početaka i vremena kada je svirao bubnjeve. Dodaje kako je to bilo vrijeme sjajne zarade pa je tako za četiri minute bubnjanja u pjesmi 'Julie', Danijela Popovića, kupio stan.

Kada je prešao na pjevanje mnogi su bili skeptični, ali uspio ih je razuvjeriti. Veliku ulogu tu je imao Rajko Dujmić na čiji je nagovor snimio pjesmu 'Kad se prijatelji rastaju'. Danas, kaže, najviše uživa u svome poslu, a bez problema odradi trosatnu gažu.

- Meni je drago kad se ljudi vesele. Žao mi ih je ostaviti pa produžim još pola sata. Pa opet produžim za par pjesama pa putnu za kraj - smije se glazbenik.

Otkrio je kako neke pjesme ne izvodi jer su premotivne. Posvetio je pjesmu pokojnom ocu, ali i majci naziva 'Samo majka zna' koja mu je jedna od dražih.

Za CMC festival sprema poseban nastup koji će uključivati i klapu. Riječ je vrlo zanimljivoj i 'zafrkantskoj' pjesmi naziva 'Pita C.I.A, pita policija'.

- Pjesma je pravo ludilo. prava ljetna, za opuštanje - dodaje glazbenik koji je u posljednje vrijeme jako tražen i u susjednoj Sloveniji.

- Bili smo Grdović i ja prije nekoliko dana. Koncert je trajao šest sati. To je bio pravu urnebes - otkrio je glazbenik i dodao kako s kolegom Mladenom Grdovićem nikad nije dosadno.

- Govori on meni: 'Staki, kad dođe na mene red, samo me udri laktom' - našalio se. Na penziju ne pomišlja jer, kako sam kaže, više nema dokazivanja, to je sami gušt.

- Imam samo jedan problem - koju pjesmu ne otpjevati na koncertu - kaže,