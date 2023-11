Za legendarnu Terezu Kesoviju godine su samo broj: Otkrila je tajnu svog dobrog izgleda...

Tajna izgleda je zapravo u tome što se ja ne dam. Jednostavno ne želim priznati godine, za mene godine ne postoje. Kad se malo lošije osjećam, onda se malo odmorim i onda je sve ok. Moramo tako, pa kako drugačije, rekla je pjevačica Tereza Kesovija (85) za Story.

Iako je u devetom desetljeću, glazbena diva ne staje. Snimila je pjesmu 'Kao nekada' s kolegom Borisom Štokom (45), a nedavno su objavili i videospot.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Zahtijevala je duet, a od Tereza nema bolje interpretatora. Samo neka bude zdravlja - rekao nam je Štok u rujnu.

Iza Tereze su teški dani. Krajem kolovoza završila je u bolnici. Ne voli da se o tome piše, nije ni tad htjela. Rekla je tek da 'nije bilo dobro', ali da se liječnici dobro za nju brinu i da će uskoro kući. Onaj dio o kojem nije željela da se govori, jer smatra kako ima puno ljudi kojima je teže nego njoj, jest da to nije bila 'obična vrtoglavica' nego infarkt.

- Istina je, bio je to infarkt i, da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo. Išla sam na koronografiju, pa to strašno boli, to je neopisivo - snažnim je glasom govorila Tereza.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Sad je dobro. Pjevanje je oporavlja.

- To mi je najveća radost. Ja uvijek kažem: 'Ako hoćete da umrem što prije, zabranite mi da pjevam' - priznala je.