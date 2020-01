'Za mene je normalno stajati u redu kao i svi drugi u dućanu...'

U utorak je gost emisije 'U svom filmu' bio Rade Šerbedžija (73), jedan od najvećih glumaca svih vremena. Prisjetio se svojih početaka, a otkrio je i što je bila prekretnica u njegovoj filmskoj karijeri.

- Otac mi je uvijek bio protiv toga da postanem glumac. Bio sam dobar učenik i sportaš. On je smatrao da ću završiti fakultet. Htio je da budem doktor ili inženjer. Volio sam knjige i želio upisati književnost. Žena u knjižnici mi je rekla da sam bio rekorder u posuđenim knjigama - rekao je Rade.

Foto: HRT

Otac mu nije došao na niti jednu predstavu, a razlog je bio, kako kaže, jer ga je htio gledati kao sina, a ne kao poznatog glumca.

Foto: HRT

Prema anketama sedam godina za redom bio najpoznatiji glumac, ali nikada mu slava nije udarila u glavu.

- Ja sam nekako i u Zagrebu u to vrijeme kad sam recimo bio jako popularan o tim anketama, sedam godina zaredom, svih sedam godina bio najpopularniji. Zlatni vijenac, Studio, to je nekada bilo poznato. Nisam imao problema s tim jer sam nekako navikao svoje sugrađane da se ponašam normalno. I nikada nisam pravio od toga veliku pompu. Recimo za mene je normalno stajati u redu kao i svi drugi ljudi u dućanu. Ne tražiti protekciju itd. To su ljudi voljeli i onda sam imao jedan onako s građanima Zagreba u kojem sam živio i odrastao tu svoju prvu mladost i srednje godine kad sam bio vrlo zaposlen i poznat glumac u filmu i televiziji. To je najlakši način kad srušiš mit, onda je tebi lakše. Najneugodnija stvar je kad ti se netko divi. Jer izgubiš neposrednost, ne živiš život nego si netko drugi, papirnati, a ja želim biti ribar, želim biti nogometaš kao što sam bio nogometaš i ribar, mnogo je lakše tako živjeti - rekao je Rade koji je tijekom života promijenio nekoliko adresa.

Foto: HRT

- Htjeli smo živjeti između Zagreba, Beograda, Dubrovnika, Istre... U proljeće 1992. godine otišli smo u Sloveniju. Deset godina nakon u London, a zatim u L.A. Moja Lenka je u Londonu radila u režiji, a u to doba sam snimio film 'Before the Rain'. To je bio preokret - prisjetio se Rade i dodao kako su uloge u filmovima Živojina Pavlovića otvorile vrata Hollywoodu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Imam svoje uspone na narod. Imam uspomene na ljude s kojima sam radio. To je moj svijet i uvijek ću se diviti tim ljudima - rekao je. U kratkom roku postao je omiljeni glumac američkih producenata.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Prisjetio se i nekoliko svojih uloga, a otkrio je i kako bez obzira koliko dobro pričaš engleski jezik nikada ne možeš 'skinuti' njihov akcent.

- Igrao sam Ruse, Bugare, Srbe, Hrvate... Teško je strancima u filmovima savladati američki akcent. Bez obzira koliko dobro pričate jezik to se jako brzo primijeti - rekao je Rade.

