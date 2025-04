Za njezin su glas rekli da je jedan od najljepših na svijetu, s Bowiejem je 'švercala' mačiće

Radojka Šverko, glazbena diva čiji moćni mezzosopran odjekuje scenama više od pola stoljeća, ime je koje u hrvatskoj glazbenoj povijesti stoji kao sinonim za vrhunsku interpretaciju, nevjerojatnu svestranost, nesalomljivu snagu i jedan od najupečatljivijih vokala regije.

Rođena u Pazinu, odrasla u Buzetu, ova Istrijanka osvojila je svjetske pozornice prije nego što je postala ikona domaće scene, a njezin put, premda posut zvjezdanim trenucima i priznanjima svjetskih glazbenih kritičara, nije bio lišen životnih izazova.

Rođena 9. travnja 1948. u Pazinu, Radojka Šverko djetinjstvo provodi u Buzetu, gdje već u osnovnoj školi pokazuje glazbeni talent kao članica i solistica pjevačkog i tamburaškog zbora. Nakon srednje ekonomske škole u Puli, tijekom 1960-ih brusi zanat na natjecanjima pjevača amatera diljem tadašnje države. Prvi profesionalni nastup bilježi 1967. godine na otoku Sveta Katarina kod Rovinja.

Već 1969. započinje njezina impresivna međunarodna karijera. Na Festivalu del Atlantico na Tenerifima (Puerto de la Cruz) osvaja treće mjesto s pjesmom Alfija Kabilja "Nuestro mundo", ali i nagradu za najbolju interpretaciju. Godinu kasnije, u Rio de Janeiru, s Kabiljevom pjesmom "Svijet je moj", osvaja drugo mjesto i prestižnu nagradu za interpretaciju "The Most Outstanding Performance", ustanovljenu u čast netom preminule Janis Joplin.

Time započinje niz nastupa i nagrada na festivalima diljem svijeta - od Tokija i Los Angelesa do Seoula, Atene i Madrida. Njezin glas nije ostao nezapažen; tijekom 1980-ih, ugledni časopisi poput Downbeat i Billboard svrstali su je među najljepše glasove svijeta. Zanimljivo, 1969. godine na dva festivala, na Malti i potom kraj Firence, pobjeđuje tada još relativno nepoznatog Davida Bowieja. Oboje su tada bili na početku karijere, a na oba festivala ga je i pobijedila.

- Sjećam se da smo svi bili smješteni u dvorcu, a bila su posebna pravila, bilo je to specifično. Zbog očuvanja baštine i svih vrijednosti nismo smjeli ulaziti u obući 'izvana', odnosno u onoj u kojoj smo bili izvan dvorca. Svi smo dobili obuću za hodanje u dvorcu. Nekima je, s obzirom na navike, to bilo malo čudno. David je tamo bio sa zaručnicom Angie, no nisu se isticali - ispričala nam je Šverko prije nekoliko godina te dodala kako se Bowie 'normalno ponašao', a druženje s njime i njegovom zaručnicom bilo je 'veselo, zabavno i ispunjeno humorom'.

Osim glazbe, spojila ih je i ljubav prema životinjama.

Dok su se jednom prilikom tada zabavljali i raspravljali o nastupima i glazbi, čuli su slabašno mijaukanje... Majku mačića nisu mogli pronaći, ali su se brzo dogovorili da će ih spasiti!

Dvorac u kojem su odsjeli imao je stroga pravila zbog očuvanja baštine pa je bio pravi pothvat smisliti kako će u takvom okruženju imati mačiće. Pa su ih čuvali poskrivečki!

- Prošvercali smo ih u dvorac, pazili na njih, a krenuli su s nama i na put. Zajedno smo išli avionom, a u torbe smo sakrili mačiće i prošvercali ih. Mislim da je jedan otišao s glazbenikom iz Nizozemske, a dva je uzeo David - prisjetila se Šverko.

S Bowiejem je, ispričala nam je tada, ostala jedno vrijeme u kontaktu preko telefonskih poziva i pisama, a s vremenom je komunikacija izblijedjela.

- Bili smo neko vrijeme u kontaktu, znao bi David nazvati, pitao bi me kako sam, zvao me da dođem u London, a kako sam voljela reklamirati našu obalu, tako sam ja njih zvala da oni dođu u Hrvatsku. Čak su i bili zainteresirani, ali na kraju ipak ništa od toga nije bilo. I on i ja gradili smo svoje karijere, on je otišao u Ameriku i tu se kontakt izgubio. Ali to je tako u tim umjetničkim krugovima, a i ja sam bila supruga i majka - objasnila nam je pjevačka diva.

Iako je imala prilike za veliku međunarodnu karijeru, Šverko je kasnije izjavila kako smatra da je možda naštetila svojoj karijeri time što se nije strogo držala jednog glazbenog stila, no upravo je ta svestranost postala njezin zaštitni znak.

U Španjolskoj potpisuje ekskluzivni ugovor s diskografskom kućom Belter i dobiva vlastitu emisiju na televiziji, gdje ugošćuje i mladog Julija Iglesiasa. Nudili su joj unosne ugovore za ostanak u inozemstvu, no uvijek se vraćala kući.

Šira jugoslavenska publika upoznaje je 1970. godine kada na Splitskom festivalu trijumfira s evergreenom "Kud plovi ovaj brod" Esada Arnautalića i Arsena Dedića. Ta pobjeda ne samo da ju je lansirala u vrh jugoslavenske estrade, već je i trajno obilježila Splitski festival, potvrđujući njegov značaj kao pozornice za lansiranje velikih hitova i karijera. Ta pobjeda označava početak njezine dominacije i na domaćim pozornicama, uključujući festivale u Zagrebu, Krapini, Melodije Istre i Kvarnera te Vaš šlager sezone.

Tijekom karijere surađivala je s najznačajnijim domaćim skladateljima, tekstopiscima i aranžerima poput Alfija Kabilja, Zvonka Špišića, Andreja Baše, Stipice Kalođere, Jakše Fiamenga, kao i s brojnim kolegama glazbenicima poput Vladimira Babina, Matije Dedića, Tedija Spalata i Tonyja Cetinskog, često koristeći svoju popularnost kako bi promovirala i mlađe talente. Važan dio njezine karijere čini i suradnja sa slovenskim autorima te projekt "Hrvatske dive" (2011.-2014.) s Gabi Novak i Terezom Kesovijom. Njezini brojni uspjesi sabrani su, između ostalog, na kompilaciji "Zlatna kolekcija" (2005.).

Repertoar Radojke Šverko odlikuje iznimna širina. S jednakom lakoćom i uvjerljivošću izvodi šansone, pop-rock, jazz, filmsku glazbu, klasičnu i sakralnu glazbu te gospel, s kojim desetljećima nastupa u crkvama diljem Hrvatske i Europe. Njezine izvedbe poznate su po iznimnoj emotivnosti i ekspresivnosti. Njezina umjetnička svestranost došla je do izražaja i u kazalištu, gdje je ostvarila zapažene uloge u mjuziklima i rock operama: Jana u "Gubec-begu", Nera u "Gričkoj vještici", Karolina u "Karolini Riječkoj", Fantine u "Jadnicima" te Mara u "Mirakulu".

Glumila je i u filmu Rajka Grlića "Bravo maestro" (1978.), koji je bio u konkurenciji Filmskog festivala u Cannesu. Primjer njezine širine i angažmana je i suradnja s Londonskim gay simfonijskim orkestrom, s kojim je izvela pjesmu "Somewhere Over the Rainbow" promičući toleranciju. Okušala se i u snimanju albuma na stranim jezicima, poput albuma obrada svjetskih hitova na švedskom "Men are my best friends" (2007.).

Iako je njezina karijera obilježena uspjesima, Radojkin privatni život nije bio bez teškoća. Kako sama kaže, uvijek je bila "solo igračica" bez velike mašinerije iza sebe. Prošla je kroz dva razvoda, podizala dvije kćeri (Sandu i Anu), često balansirajući između nastupa diljem svijeta i majčinskih obaveza, oslanjajući se na pomoć obitelji i sestrični.

“Nikad se nisam ponašala kao zvijezda. Na prvom mjestu bila mi je moja Sanda", izjavila je jednom. Kasnije se s kćeri Anom brinula o teško bolesnom bivšem suprugu Vinku Hotku sve do njegove smrti.

Intenzivan životni tempo i stres ostavili su traga na njezinom zdravlju. Preživjela je dva infarkta, zbog čega danas, kako u šali kaže, ima "četiri Porina i četiri stenta". Prvi put joj je pozlilo na nastupu na Trsatu 2010., a život joj je spasila brza reakcija kolege Vladimira Babina koji ju je odvezao u bolnicu. Drugi infarkt dogodio se prilikom odlaska na kontrolu u bolnicu. No, ni blizina smrti nije je pokolebala.

Za svoj izniman doprinos glazbi, Radojka Šverko primila je brojna priznanja. Među njima se ističe čak pet glazbenih nagrada Porin, uključujući i onaj za životno djelo 2014. godine. Zanimljivo je da je jedina glazbenica koja je iste godine, uz nagradu za životno djelo, osvojila i Porina u redovnoj konkurenciji (za najbolju žensku vokalnu izvedbu). Još 1995. godine odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi.

Njezina izvedba pjesme "Ljubim te do bola" na inauguraciji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović 2015. godine još je jedan dokaz njezinog statusa nacionalne glazbene ikone.

Pedesetu obljetnicu karijere proslavila je 2017. godine velikim koncertom u KD Vatroslava Lisinskog uz Zagrebačku filharmoniju. Njezin koncertni album “As Time Goes By (Live At Jazz.hr)” iz 2018. dosegnuo je drugo mjesto najprodavanijih domaćih albuma. I danas, unatoč svim izazovima, Radojka Šverko nastavlja s nastupima, potvrđujući svoju misiju: “U te tri i pol ili četiri minute u publici moramo probuditi najskrivenije emocije... To je zadaća glazbe.” Njezin glas, njezina interpretacija, strastveni nastupi i njezina životna priča ostaju trajna inspiracija, učvršćujući njezino mjesto kao jedne od vodećih figura hrvatske glazbe i neizbrisiv dio kulturne baštine.