<p><em>O njima govorimo kao o vječitim lutalicama, sakupljačima sekundarnih sirovina i prosjacima, ali ne i kao o glumcima, znanstvenicima... Za njih kažemo da vole život, pjesmu i igru.</em></p><p><em>Riječ je o narodu koji je porijeklom iz Indije, a jedina knjiga koju su ponijeli iz svoje postojbine je jezik. Kulturu naroda, čiji naziv u prijevodu znači ‘čovjek’, čine jezik, glazba, religija i mitovi. Njihova zastava je plavo-zelena s točkom u sredini, a himna ‘Đelem-đelem’. Oni su Romi. </em></p><p><strong>Sinan Sakić</strong> bio je poznati srpski pjevač narodne i folk glazbe. Njegovi hitovi ''Zoko moja, Zoko'', ''Pusti me da živim'', ''Sve je postalo pepeo i dim'', ''Sudbina me na put šalje'', ''Reci želje sve'', ''Izađi na pet minuta'' i drugi su postali zaštitni znak narodne glazbe. Karijeru je započeo 1978., a do 2017. objavio je 29 albuma. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Rođen u Loznici 1956., oduvijek se bavio glazbom, ali nikad nije htio biti pjevač nego se držao bubnjeva. Radio je kao konobar, a prijatelji ga nisu mogli nagovoriti da počne pjevati kako bi zarađivao puno više.</p><p>Kao dječak je imao želju svirati klavir, ali otac ga je u tome sputavao jer je mislio da od toga neće imati koristi. Očeva stalna želja da završi neki zanat i ostavi se muzike probudila je u Sinanu tvrdoglavost. Pa je Sinan završio za zavarivača.</p><p>Njegovi idoli su bili strani rock izvođači poput <strong>Jimi Hendrixa, Janis Joplin</strong> i bendova „Deep purple“, „The Rolling Stones“ i drugih.</p><p>Protivljenje njegovog oca dovelo je do toga da je Sinan morao birati između porodice i muzike pa je nakon prvih većih honorara iznajmio stan. </p><p>S 18 godina odlazi u vojsku u Pulu, a po povratku se ženi. Njegova tadašnja supruga, <strong>Velida Milkić</strong> s kojom je dobio dvoje djece bila je iz bogate porodice, a kako je on bio kafanski pjevač, njihov brak se s vremenom našao u krizi pa su se na kraju i razveli. </p><p>U drugi brak ušao je 1981., kad se oženio <strong>Sabinom</strong> i s njom je dobio troje djece. </p><p>- Sinan i ja smo se rastali zbog Sabine. On se s njom viđao dvije godine dok smo mi bili u braku, nas dvije smo bile trudne u isto vrijeme, to je bila javna tajna. On je pomalo pjevao i svirao bubnjeve, snimio je tri singlice, a tek kasnije je počeo ozbiljnije pjevati", rekla je medijima Milkić. Mlađeg sina Medu ona je povela sa sobom i otišla živjeti u Bosnu, a starijeg, Rašida, ostavila je sa Sinanom i Sabinom.</p><p>Optužila ih je da se nisu dobro odnosili prema njemu.</p><p>- Redovno smo se viđali sve do rata u Bosni, s time da nikad nisam bila u kontaktu sa Sabinom, nismo se ni srele i ne želim ju nikada vidjeti. Ta žena toliko mrzi moju djecu da ja to u životu nigdje nisam vidjela. Igrala je opasnu igru, Sinan je radio za nju i njezinu djecu, a mojoj nije dao ništa. Sabina je izmislila da je Rašid opljačkao obiteljski sef - rekla je njegova prva supruga.</p><p>Sabini je posvetio pjesmu koja nosi njeno ime, a govori o ljubavi koju prema njoj osjeća. Sinan i Sabina imaju četvero djece, tri sina i kćer. Sinovi se zovu Rašid, Elvis i Alen, a kćerka Đulkica. Rašid je najstariji sin, a najmlađi Alen. </p><p>- Ona je moja bezrezervna podrška u najljepšim, ali i najtužnijim trenucima - rekao je svojedobno Sinan.</p><p>Zbog svega toga, obitelj se svađala oko nasljedstva nakon njegove smrti. Sinan je imao tri stana u Beogradu, jedan u Sarajevu, Beču i Düsseldorfu te kuće u Loznici, Tuzli i Indiji, zemlji koju je godinama volio i posjećivao zbog gurua Sai Babe.</p><p>Sakić je priznao kako nije bio u dobrim odnosima sa sinom Rašidom, ali tek nakon što je ovaj završio u zatvoru jer je ubio svog najboljeg prijatelja. To ga je dotuklo, a iako kaže kako je njegov sin pucao u prijatelja u samoobrani, jer je i sam dobio četiri metka, nikad to nije opravdavao.</p><p>Sinan je u početku govorio da on ne zna pjevati. Možda bi na tome i ostao kako je sam pričao kasnije novinarima, da jednom, sasvim slučajno, nije otpjevao pjesmu čovjeku koji mu je ponudio 500 dinara samo da ga čuje kako pjeva. </p><p>Bile su to dvije mjesečne plaće koje je u to vrijeme mogao zaraditi kao konobar. Nije se mnogo dvoumio, otpjevao mu je jednu pjesmu. Čovjek se oduševio njegovom izvedbom i dao mu novac. Od tada je odlučio učiti pjevati narodne pjesme. </p><p>Učio je i po pet pjesama dnevno, a na repertoaru su se našle pjesme <strong>Tome Zdravkovića, Šabana Šaulića</strong> i drugih. Nije prošlo mnogo vremena od tada, a Sinan je u studiju već snimio svoju prvu pjesmu koja se zvala ''Rastanak kraj reke''. </p><p>Bilo je to 1978. godine. Pjesma je bila hit na prvo slušanje, a već 1979. godine snimio je još dvije pjesme i to ''Kulu gradim'' i ''Jedna tuga za dva druga'' koje su odlično prošle kod publike. Bila je to i svojevrsna garancija da mu se smiješi uspješna muzička karijera. </p><p>Početkom osamdesetih bio je jedan od najpopularnijih pjevača u cijeloj Jugoslaviji, a njegovu je karijeru odredila suradnja s Miodragom M. Ilićem, poznatijim kao Mile Bass, koji mu je napisao većinu pjesama te s kojim je radio u sastavu Južni vjetar, u kojem su, osim njega, bili još <strong>Dragana Mirković, Šemsa Suljaković, Mile Kitić i Kemal Malovčić.</strong></p><p>Njihov je prvi album prodan u 70.000 primjeraka. Sinan je s Južnim vjetrom do 1991., održao nekoliko koncerata i objavio još osam albuma, a nakon toga prekidaju suradnju. </p><p>Sinan kaže da svaka njegova pjesma sadrži bar 90 posto njega, a svaka pjesma koju nije osjetio kao svoju ili ga nije dotaknula ne bi je otpjevao bez obzira koliki hit bi mogla postati. </p><p>- Previše sam ja emotivan za sve zlo koje možemo sresti baveći se ovim poslom. I ponekad mi je zaista bilo teško kad se nađem na udaru a znam da to ničim nisam zaslužio. Ali onda pomislim na sve ljude koji me vole i kojima donosim lijepe emocije, pa dignem glavu i nastavim dalje - rekao je svojedobno Sakić srbijanskim medijima. </p><p>Nije tajna da je Sinan Sakić bio sklon raznim porocima. Javno je priznao više puta da pretjerano konzumira alkohol, najčešće viski, da mu ni droga nije strana, ali i da za noć prokocka i po 50.000 eura (oko 370.000 kuna).</p><p>Na naslovnim stranama raznih medija svi njegovi poroci često su se isticali, kao i problem s policijom zbog kokaina. </p><p>- Nisam mogao bez alkohola i ne znam kada su stvari izmakle kontroli. Non-stop sam bio u nekoj frci, stalno je oko mene bilo društvo, bio sam po kavanama, diskotekama, restoranima. Svaki dan sam pio. Davno sam se navukao na alkohol uz prijatelje i nazoviprijatelje. Mislio sam da znam kontrolirati svoju glavu i svoje postupke, da se mogu nositi s alkoholom, da mogu stati kad hoću, da su mi granice jasne - govorio je Sinan. </p><p>Bez obzira na sve probleme, publika ga je i dalje obožavala. </p><p>Obožavali su ga i hrvatski estradnjaci, posebno <strong>Severina i Igor Kojić</strong>, koji su se s njim i družili, a naši nogometaši također su ga obožavali pa je tako Sakić ispričao da mu je <strong>Igor Štimac</strong> poklonio zlatni Rolex s briljantima vrijedan 112.000 kuna.</p><p>S bolesti jetre borio se oko godinu dana. Liječio se u Beogradu, a nakon ugrađenih stentova u žučne kanale, liječnici su zaključili da mora na transplantaciju jetre koju nikad nije dočekao. Preminuo je u Beogradu 2018.</p>