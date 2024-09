Za pet riječi zaradila 100.000 €, pisala hitove Severini i Miši, a Haris Džinović joj nije bio lak...

Suza je iz oka kanula, to je pet riječi koje je Marina Tucaković dodala velikom hitu Nede Ukraden 'Zora je' i zaradila veliku svotu.

- Pjesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novković i nas dvoje smo se nekoliko puta posvađali oko samog naslova pjesme. Prvo smo je nazvali Jovane, zora je, pa Milane, zora je. Posljednja i konačna verzija je Zora je. Na kraju sam pozvala Marinu Tucaković koja je napisala samo jedan stih, a to je 'Suza je iz oka kanula'. Njoj je taj stih donio više od 100.000 eura - rekla je omiljena Neda Ukraden jednom prilikom za srpske medije.

Upravo je mnogim glazbenicima suza iz oka kanula nakon što je regijom odjeknula vijest da je zauvijek zaspala jedna od najvećih autorica glazbenih hitova ovih prostora.

Foto: Screenshot Youtube

Podsjetimo, Marina Tucaković preminula je 19. rujna 2021. u 67. godini nakon dugogodišnje borbe s karcinomom dojke. Srpski mediji prenosili su kako je autorica nezaboravnih hitova posljednji put bila viđena u lipnju te godine na promociji albuma srpske pjevačice Suzane Jovanović u invalidskim kolicima. No, tada je malo tko mogao suzbiti suze vidjevši Marinu tada.

Nikad nije zaboravila što se dogodilo 2008. godine

Njeni tekstovi bili su natopljeni tugom, tragedijom, ali i ponosom da se osoba ustane kao feniks. Svojim stihovima liječila je svoje, ali i tuđe rane. No, Marinu je cijeli život pratila obiteljska tragedija i iznenadna smrt sina Miloša 2008. godine.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog prosinca je to bilo. Uvijek sam imala strah da će mu se nešto dogoditi. Ode vam dijete na ekskurziju pa se bojite kako će tamo stići. Uvijek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smijali, nisam zaista mogla imati loš predosjećaj, koliko sam ranije imala iz strahova. I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan sam trebala ići u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila - rekla je Marina Tucaković jednom prilikom za srpske medije.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vodu i rekao mi da ga probudim poslije četiri kako bi stigao otići kod frizera i spremiti se navečer za izlazak. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam što se dogodilo. Ne znam ima li nešto gore nego kada zateknete svoje dijete kako nepomično leži u krevetu - dodala je, ali kasnije nije davala izjave na tu temu.

Tucaković nikada nije pogledala rezultate obdukcije, a svom sinu posvetila je jedan od najvećih hitova srpske pjevačice Ane Nikolić. Mnogi slušatelji često su komentirali da ih prolaze trnci slušajući te stihove.

S 'Au au' ušla je u estradni svijet, a s 'Dodirni mi kolena' osvojila sve

Iako je Marina još početkom 70-ih godina pisala pjesme, otkrila je jednom prilikom za srpsku televiziju K1 kako je s pjesmom 'Au au' Slađane Milošević iz 1977. odlučila krenuli u pisanje pjesama. To je bila prva pjesma Marine Tucaković koju je napisala za ženu.

Tih godina surađivala je s rock bendovima poput Smaka i YU grupe, ali i za Biseru Veletanlić, Mikija Jevremovića, Maju Odžaklijevsku i Mišu Markovića.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Prve pjesme za tada nepoznatu pop grupu Zana pisala je 1980. godine, a naslovnom pjesmom drugog albuma ove pop grupe upisala se u povijest i stvorila izvanvremenski hit. Nastavila je s pjesmama 'Mladiću moj', 'Jabuke i vino' kojeg je Zana otpjevala s Željkom Bebekom i druge hitove.

Zani se na jednoj turneji priključio i gitarist Aleksandar Radulović Futa, koji je kasnije postao i Marinin životni partner.

Surađivala je s brojnim skladateljima pa je s Đorđem Novkovićem napisala 'Svi pjevaju, ja ne čujem' i 'Malo mi je jedan život s tobom' za Mišu Kovača te ranije spomenutu pjesmu 'Zora je' za Nedu Ukraden.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Sa Zrinkom Tutićem pisala je Massimove hitove 'Stranac u noći' te 'Sija sunce, trava miriše' koju su otpjevali Massimo i Bebi Dol, a tu pjesmu kasnije je snimila i regionalna zvijezda Severina.

Za Zdravka Čolića napisala je 'Rušku', Magazin je otpjevao njezin veliki hit 'Ti si želja mog života', a Doris Dragović 'Željo moja'.

Raspadom Jugoslavije krenula je stvarati folk hitove

Početak devedesetih krenuo je teški raspad Jugoslavije i grozna ratna zbivanja, a promjene je osjetila i glazbena scena na kojoj je krenula dominacija folka. Tome su ključni doprinos dali tekstovi Marininih pjesama.

Ona je to vrijeme opisivala kao 'vrijeme u kojem je izgubila tržište i mogućnost rada za pjevače širom Jugoslavije'. Dok je neke pjesme izbacivala s lakoćom, s drugima je vodila teške muke.

Pjesme je pisala tek nakon što čuje glazbu, a tvrdila je da bi neka pjesma bila hit, presudna je osobnost izvođača.

Foto: K. Nikolić/VL

Aca Lukas joj nikad nije mijenjao tekstove, dok je Haris Džinović bio jako zahtjevan, tvrdila je.

Neki od velikih folk hitova koje je Marina napisala su 'Lopov' Indire Radić i Alena Islamovića, 'Iskoristi moje mane' Seke Aleksić, 'Kralj izgubljenih stvari' Saše Matića, 'Uporedi me' Milice Todorović, 'Bezobrazno zelene' Željka Samardžića, 'Zidovi' Dare Bubamare, 'Uđi slobodno' Lepe Brene i 'Slatka mala' Jelene Karleuše.

Okušala se kao tekstopisac za eurovizijske pjesme pa je pisala 'Ovo je Balkan' s kojom je Milan Stanković otišao u Oslo 2010. te 'Nije ljubav stvar' s kojom je u Baku 2012. krenuo Željko Joksimović.

Pisala je Severini, Zlatku Pejakoviću, Nini Badrić...

Marina je u svojoj ostavštini ostavila brojne hitove koje slušamo i dan danas, a uz njih plačemo, ljubimo, smijemo se i slavimo.

Foto: Instagram/orijent

Ti ne diši moj zrak, idi da te čuva mrak, pjeva Nina Badrić u pjesmi 'Dan D' koju je napisala Marina. Mišo Kovač otpjevao je 'Svi pjevaju, ja ne čujem', 'Malo mi je jedan život s tobom', 'Ja nemam više razloga da živim' i 'Odavno više ne plačem zbog tebe', a to su sve Marinini hitovi.

'Što to bješe ljubav' smatra se jednom od najvećih hitova Olivera Dragojevića, a uz tu pjesmu mnogi mladenci plešu prvi ples. Za splitsku pjevačicu Severinu zadnji singl je napisala 2019. godine 'Unaprijed gotovo', a ranije je napisala 'Silikoni', 'Mrtav bez mene', 'Gade', 'Gas, gas', 'Tridesete', 'Ljute cigare', 'Pucajte u tamburaše' i druge.

Za grupu Magazin napisala je 'Tri sam ti zime šaptala ime', 'Ti si želja mog života' i 'Rano ranije'.

Zauvijek će ostati poznata i prema suradnjama na albumima poput 'Bezobrazno zelene' Zlatka Pejakovića, a pogotovo njegovoj istoimenoj pjesmi, kao i 'Dajte neku lošu', 'Ano, Anice' i 'Pola vino, pola voda'.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Radila je i s Hari Mata Harijem na pjesmama poput 'Prsten i zlatni lanac' i 'Sedamnaest ti je godina', između ostalih.

No, ovo je samo dio hitova koje je ova hitmejkerica napisala jer je popis poveći, ali bitno je da su njeni hitovi voljeni i slušani i dan danas.