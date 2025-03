Za Popovića su govorili da je omiljen u Opatiji, evo zbog čega

Direktor Grand produkcije, Saša Popović, pobrinuo se prije smrti da zakonski riješi pitanje svog nasljedstva. Kako srpski mediji pišu, svoje milijune ostavio je Supruzi, Suzani Jovanović, a među njima i svoju vilu u Opatiji.

Prošlo je nekoliko godina otkako je Saša Popović otkrio da posjeduje nekretnine i u Hrvatskoj. U njegovom nasljedstvu nalazi se luksuzna vila u Opatiji u vrijednosti od 300.000 eura. Vila sadrži sve što je potrebno, od prostrane terase s pogledom na more do bazena.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Ova nekretnina prostire se na oko 100 kvadratnih metara, a Popović ju je kupio 2016. godine.

- Jedan poznanik im je preporučio stan na obali mora, cijena mu je bila 300.000 eura i ima oko 100 kvadrata. Nisu se dvoumili, pa je dogovor brzo postignut. Od tada njih dvoje uglavnom borave u svom novom stanu u Opatiji, a u Beograd dolaze samo kada imaju poslovne obaveze - rekao je izvor blizak Popoviću za medije ranije.

Foto: screenshoot/Instagram

S obzirom na to da je Popović često boravio u Opatiji, domaćim stanovnicima postao je drag.

- Gospodin Popović je omiljeni stanovnik iz Srbije u Opatiji. To sam se osobno uvjerio jer mi je dolje na hrvatskom primorju on susjed. Ne poznajemo se osobno, ali smo se nekoliko puta sreli u gradu u restoranima. On se ljeti zna prošetati uz more, a jednom prilikom sam mu rekao da ga više viđam na Jadranu nego u Beogradu, na što se on nasmijao - rekao je susjed iz Opatije, prenosi Story.

Osim ove vile, u Hrvatskoj u vlasništvu ima i jednu jahtu za koju je rekao da ju je kupio jer zna ju voziti.