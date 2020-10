'Za razliku od vas koji radite od doma, mog posla i života nema'

Na jezivo svjedočanstvo kako 'po podu bolnice šetaju žohari i štakori, a pred vratima wc-a na podu leži mrtav čovjek' reagirala je i glazbenica Mirela Priselac Remi

<p>Društvenim mrežama posljednjih se sati širi Facebook status, koji ukazuje na to da je stanje u KB Dubrava daleko od idealnog, ali i od onog kako situaciju želi prezentirati dr. Peršec, predstojnica Klinike za anesteziologiju, koja je kazala da pacijentima u bolnici ne nedostaje ničega. </p><p>Broj zaraženih Covid-19 virusom, a i onih hospitaliziranih sve je veći, a na jezivo svjedočanstvo kako 'po podu bolnice šetaju žohari i štakori, a pred vratima wc-a na podu leži mrtav čovjek' reagirala je i glazbenica <strong>Mirela Priselac Remi</strong> (41).</p><p>- Nitko od mene tužniji što nema okupljanja i svirki... Za razliku od vas koji radite od doma ili skraćeno, moj život i životi mojih kolega promijenili su se 100%. Naprosto, mog života koji je trajao do veljače 2020. više nema. Mog posla nema. Ne postoji. Imala bih 200 razloga da vam kažem - 'kvragu i korona, idemo svirati, što nas briga'. Ali vam kažem: čuvajte sebe i druge, nosite maske i držite razdaljinu - napisala je. </p><p>- Kad čitam ovakve članke, mislim na mog tatu i mamu koji su 60+. I nema te svirke i druženja koji su mi važniji od njih. Ne tražim od vas da budete solidarni s nepoznatim ljudima - nisu svi među nama solidarni. Evo, tražim od vas da budete sebični. Sačuvajte SVOJE roditelje, tetku i tetka, ujnu, baku, dedu... Krenite od sebe. Sebično čuvajte one koje volite. I navucite tu masku skroz preko nosa, za boga miloga - poručila je Remi. </p>