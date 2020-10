Novi status o KB Dubrava: 'Ideš na jedan od dva WC-a koji radi, a ispred u najlonu mrtav čovjek'

Na 100 pacijenata su dva toaleta, a jedan je potrgan. Nema hrane ni lijekova. Znalo se da će situacija eskalirati na jesen, što se čekalo dosad?!, napisala je PR menadžerica Jasmina Kapetanović

I član moje obitelji bio je više od dva tjedna u Covid bolnici u Dubravi. Doktorice, doktori i medicinske sestre maksimalno se trude, ali sustav je u potpunosti zakazao. Nema lijekova i nema hrane, napisala je PR menadžerica Jasmina Kapetanović.

- Na 100 pacijenata su dva toaleta, a jedan je potrgan. I onda ujutro idete na WC, a pred vratima u najlonu mrtav čovjek! Nema lijekova, nema hrane, ponekad je doručak u 8, a ponekad u podne! Još se i može dobiti centralu, ali respiratorni centar i doktora? Znanstvena fantastika. Zvala sam 35 puta. Dok vas prespajaju, molite Boga da vam je onaj za čije stanje se informirate živ. Ako je ovako u glavnoj Covid bolnici, kakvo je tek stanje u ostalim bolnicama? Znalo se da će situacija eskalirati na jesen, što se čekalo dosad?! - napisala je na Facebooku.</p><p>Posjećamo, <a href="https://www.24sata.hr/news/pismo-lijecnice-u-kb-dubrava-pacijenti-ne-dobivaju-hranu-i-lijekove-a-i-higijena-je-losa-724252?o=f&utm_expid=.gWm-IUzGQ-CZeVeyQfMYYw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2F%3Fo%3Df" target="_blank"><strong>nakon pisma liječnice iz KB Dubrava </strong></a>u kojem navodi kako pacijenti ne dobivaju hranu i lijekove te da su uvjeti u toj bolnici jako loši, Vili Beroš odmah je poslao nadzor da se utvrdi stanje.</p><p>Dodao je i kako je slično pismo stiglo i iz KB Merkur te da još čeka izvješće.</p><p>Post PR menadžerice <strong>Jasmine Kapetanović</strong> prenosimo u cijelosti bez intervencija:</p><p><em>Komentiram ovo kao osoba ciji clan obitelji je proveo vise od dva tjedna u covid bolnici u KB Dubrava. Doktorice, doktori i medicinske sestre se maksimalno trude i daju sve od sebe da pomognu u bilo kojem obliku. Njima svaka cast i svima im skidam kapu, ali sustav u kojem pokusavaju raditi je potpuno zakazao. U bolnici NEMA lijekova i NEMA hrane, u danima kad ima hrane ona dolazi u raznim intervalima, ponekad dorucak u 8, ponekad u podne, ali dogada se da ne dode ni dorucak ni rucak i ne bi doslo nista taj dan da clanovi obitelji ne rade frku i da doktori koji se brinu o njima ne cine sve sto je u njihovoj moci da poprave situaciju. U jednom mom pokusaju obracanja ravnatelju bolnice, njegova tajnica mi, objasnjavajuci da oni ne mogu nikako pomoci, govori: "gledajte, covid bolnica je samo jedan dio KB Dubrava i da vam ja budem iskrena, ja niti ne znam gdje se ona nalazi". Ponavljam, to izlazi iz usta tajnice glavnog ravnatelja bolnice koja je proglasena glavnom ustanovom za zbrinjavanje covid pacijenata i to gospođa izjavi mrtva hladna u jeku pandemije. Iz ureda ravnatelja ☝️🤦‍♀️ Nadalje, od bolnice uzasno tesko mozete dobiti bilo kakvu informaciju o vasem clanu obitelji jer je organizacija takva da mozete jedino zvati na centralu koja vas zatim prespaja na jedan od par mobitela koje doktori imaju da biste saznali stanje. Dobit centralu jos je moguce u 50% slucajeva, dobit onda respiratorni centar i doktora naucna je fantastika. I, napomena, smijete zvati izmedu 13 i 15 sati. Ja sam znala zvati po 35 puta doslovno dok ne bi dobila doktora. 35 poziva svakih 24 sata! A tih 24 sata vi ne znate u kojem je stanju vas najdrazi i svakim od tih 35 poziva koje uputite 'molim vas, mozete me spojiti sa RC' vi molite Boga da je ziv, a onda cemo lako dalje. Unutar covid bolnice u teskoj izolaciji, gdje svo osoblje hoda kao u filmu Outbreak, nema majmuna koji siri zarazu, ali zato sa stropova padaju bube, a po podu trce zohari i stakori i to nije nikakvo preuvelicavanje nego stvarno stanje. Pacijenti imaju razlicite oblike covida a nitko ne nosi masku jer maski nema. Da li ce netko razviti tezi oblik bolesti sam od sebe ili ce ga zaraziti susjed na krevetu do, to se nitko ne pita. Na 100-tinjak pacijenata nalaze se 2 wc-a od kojih je jedan potrgan. I onda jedno jutro krenete na wc, a pred vratima na podu, umotan u najlon lezi mrtav covjek.. nasred odjela.. u covid bolnici.. u KB Dubrava! I onda se jedna doktorica usudi izjaviti da je sve u redu. Pa kako ju nije sramota?!? Tamo lezi cca 250 ljudi, ljudi koje imaju svoje obitelji, obitelji koje svaki dan prolaze ovo isto sto i ja i ciji najdrazi pricaju istu pricu koju ja sad vama pisem. I ja sad pitam, sto radi nacionalni stozer cijelo vrijeme?? Od 3. mjeseca do danas proslo je 7 mjeseci i znalo se da ce na jesen situacija eskalirati. Sta se u tih 7 mjeseci napravilo? Za Dubravu se od pocetka znalo da ce biti glavna covid bolnica i onda u toj bolnici nema lijekova, nema hrane, organizacija je 0, tajnica glavnog ravnatelja ni ne zna di je ta covid bolnica! I onda se ministar cudi, on nije imao pojma, sad se salju inspekcije. Ma kako je to moguce, neka mi netko objasni! Ako je u glavnoj covid bolnici ovakvo stanje, kakvo je u drugim bolnicama?? <br/> I onda jedna lijecnica, predstojnica Klinike za anesteziologiju KB Dubrava i predsjednica Hrvatskog drustva za intenzivnu medicinu Jasminka Persec se usudi izaci pred javnost i izreci ovako nesto. <br/> Svojim laznim izjavama baca takvu ljagu na profesiju kojom se bavi, dok se lijecnica koja je napisala anonimno pismo i njeni kolege ubijaju od posla - 3 lijecnika na 80 pacijenata i osim sto se trude maksimalno im pomoci, imaju zivaca bit ljubazni i ugodni na telefon i strpljivo objasnjavati stanje svakog pojedinog pacijenta.<br/> Eto, to vam je stanje u KB Dubrava!<br/> I onda trcite okolo, ljubite se i grlite, druzite se u masama i pljuckajte jedni po drugima, jer sutra kad se razbolite zavrsit cete na ovakvom mjestu! I onda dok vam kruli u zelucu, a stakor pretrcava preko sobe, doktorica Persec ce davati izjavu na nekoj od televizija da je bas eto sve u potpunom redu.</em></p>