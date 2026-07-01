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BOKSAČKI AS

FOTO On je hrvatski prvak Marko Perković Thompson, a ona mu je najveća navijačica

Mladi boksač Thompson iz Bjelovara lani je osvojio europsko srebro u Budimpešti, bio je i najbolji na državnom prvenstvu u MMA-u i boksu, a iza uspjeha stoje konobarenje, bauštela, zaštitarstvo i podrška kuma
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FOTO On je hrvatski prvak Marko Perković Thompson, a ona mu je najveća navijačica
Marko Perković (22), mladić iz okolice Bjelovara, velika je borilačka perspektiva Hrvatske nakon što je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine. No, ovaj borac, kojeg opisuju kao "ratnika gena kamenih", puno je više od sjajnog boksača. | Foto: Instagram
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Marko Perković (22), mladić iz okolice Bjelovara, velika je borilačka perspektiva Hrvatske nakon što je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine. No, ovaj borac, kojeg opisuju kao "ratnika gena kamenih", puno je više od sjajnog boksača. | Foto: Instagram
Komentari 1

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