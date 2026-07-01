FOTO On je hrvatski prvak Marko Perković Thompson, a ona mu je najveća navijačica

Mladi boksač Thompson iz Bjelovara lani je osvojio europsko srebro u Budimpešti, bio je i najbolji na državnom prvenstvu u MMA-u i boksu, a iza uspjeha stoje konobarenje, bauštela, zaštitarstvo i podrška kuma
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Marko Perković (22), mladić iz okolice Bjelovara, velika je borilačka perspektiva Hrvatske nakon što je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine. No, ovaj borac, kojeg opisuju kao "ratnika gena kamenih", puno je više od sjajnog boksača.
| Foto: Instagram
Marko Perković (22), mladić iz okolice Bjelovara, velika je borilačka perspektiva Hrvatske nakon što je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine. No, ovaj borac, kojeg opisuju kao "ratnika gena kamenih", puno je više od sjajnog boksača. |
Foto: Instagram
Marko Perković (22), mladić iz okolice Bjelovara, velika je borilačka perspektiva Hrvatske nakon što je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u boksu do 23 godine. No, ovaj borac, kojeg opisuju kao "ratnika gena kamenih", puno je više od sjajnog boksača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
On je prvak Hrvatske u MMA-u, član Cro Cop Teama i kumče najpoznatijeg hrvatskog glazbenika, po kojem s ponosom nosi nadimak - Thompson. Njegov put do vrha bio je sve samo ne lagan, obilježen teškim radom i odricanjem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A kada nije u dvorani, vrijeme provodi s djevojkom Brigittom Mandir, poduzetnicom koja je nedavno potvrdila njihovu vezu zajedničkim fotografijama s ljetovanja u Makarskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim po borilačkim vještinama, Perković pažnju javnosti privlači i zbog svog nadimka te veze s popularnim pjevačem. Naime, Marko Perković Thompson krsni mu je kum.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Krstio sam se malo kasnije nego inače, s pet, šest godina. Mama je rekla da ću se zvati Marko ako budem muško dijete i da će mi Thompson biti kum. Povezali smo se s Thompsonom preko časne sestre u Zagrebu i on je pristao - otkrio je borac za Index.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegov put do europskog srebra bio je popločan odricanjem. Rodom iz Bulinca, sela nedaleko od Bjelovara, prve borilačke korake napravio je sam, trenirajući na tavanu obiteljske kuće. Svjestan da u Bjelovaru nema uvjeta za vrhunski sport, preselio se u Zagreb, gdje je godinama živio sam i radio kako bi plaćao stan i financirao treninge u BK Sesvete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Svakakve poslove, kad bih sad krenuo nabrajati... Radio sam na baušteli, konobario sam, dostavljao sam, bio izbacivač - ispričao je.
| Foto: FNC
Foto Instagram
Danas je zaposlen u tvrtki Bilić-Erić, za koju ima samo riječi hvale jer mu uvijek izlaze ususret. Njegov talent i radna etika nisu prošli nezapaženo pa je postao dio slavnog Cro Cop Teama, gdje uči od Mirka Filipovića i radi s Matejem Batinićem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Cro Cop je živa legenda, svaki dan nas nauči nešto novo. Velika mi je čast trenirati s njim. Rekao mi je da nikad ne bacim 'dvije bombe', već fintu, pa bombu. - kaže Perković.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pjevač je svom kumčetu poslao i videoporuku podrške uoči finala u Budimpešti, poručivši mu: "Ti si Marko Perković i ti si Hrvat pobjednik!". Iako je zablistao u boksačkom ringu, Perković ističe kako mu je MMA bazni sport. Već je državni prvak, a u profesionalnim vodama ima jednu pobjedu tehničkim nokautom iz 2022.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kaže kako mu je fokus sada upravo na MMA-u te da ga publika uskoro može očekivati i u kavezu najjače regionalne promocije, FNC-a. Njegova svestranost, s obzirom na to da se ranije bavio i savate boksom, čini ga jednim od najperspektivnijih mladih boraca u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Djevojka Brigitta Mandir, pak, gradi poduzetničku karijeru u salonu za upljepšavanje u zagrebačkoj Dubravi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pratiteljima pokazuje razne tretmane kakve nudi i nakon kojih lice izgleda ljepše. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram