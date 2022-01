Skladatelj Pero Kozomara (57) poznat je po hitovima 'Samo me čvrsto stisni za ruku', 'Prsti zapleteni', 'Kada žene tulumare', 'Dugo nije pala kiša', 'Ne more mi bit', a sada je otkrio što njegova obitelj mislio o njegovim nastupima s Klapom Rišpet.

Već je tri desetljeća dio glazbene scene, a ususret velikom koncertu Klape Rišpet u Zagrebu otkrio je neke manje poznate detalje iz života, piše Dnevnik.hr. Pero je priznao da za uspjeh Klape Rišpet najviše zahvaljuje Miši Kovaču (80) koji je pristao tada napraviti duet, dok ni sami momci u klapi do posljednjeg trenutka u to nisu vjerovali.

- Je li stvarno Mišo? Oni s brkovima? Pravi Mišo? kažem ja. Je, pravi Mišo. Kad su ga vidjeli u Zagrebu pali su u nesvijest, to je bio show program. A to nam je i dalo vjetar u leđa jer je prva pjesma Rišpeta i bila duet s Mišom Kovačem 'Sunce mi od tebe dolazi' - kaže Kozomara.Uz Mišu imao je i duete s Jelenom Rozgom (44), Doris Dragović (60) i Duškom Ćurlićem (53), a ispričao je anegdotu kojom pjesmom je osvojio suprugu s kojom je već 33 godine u braku.

- Samo me čvrsto stisni za ruku - bili smo momak i cura i dogodila se svađa kao između svih koji su u vezama što je normalno. Ja odem kući i uzmem gitaru, napišem pismu. Vidjeli smo se nakon par dana, ona ljuta ko' pas na mene, ja kažem ma sve ok, ljuta si i ne moramo biti više zajedno ali bili ti poslušala jednu pismu što sam ti napisa i upalilo je - ispričao je Pero.

Za suprugu kaže da se ne voli slikati za novine i da ju to ne zanima, ali da je i pravo žena, majka, kraljica.

- Ona stvarno drži doma ne 3 nego 4 zida kuće i hvala joj na strpljenju sa mnom - ja sam isto težak čovjek, nisam ja baš lagan i jednostavan čovjek. - rekao je Pero koji ne voli otkrivati previše o svom privatnom životu.

- Uz to imam sreću da imam i sina Duju, on ima 30 godina. Svirao je kao mali ali onda je prestao svirati, ali je naslušan glazbe i on mi je super vizor za Rišpet, fantastičan. - pohvalio se sinom.

