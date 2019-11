Žabcu smeta Milojko, a Milijana se opravdava: 'Žao mi ga je...'

Posljednjih nekoliko dana u reality showu 'Parovi' glavna tema razgovora su Milijana (21) i Milojko Božić (74). Najkontroverzniji srpski par vjenčao se ove godine, no čini se kako je njihovoj ljubavi došao kraj. Milijana je svojeg 53 godine starijeg supruga prevarila s bivšim političarem Aleksandrom Požgajem, a trenutno je aktualan bivši robijaš Nemanja Stamatović Žabac s kojim izmjenjuje nježnosti u reality showu.

Njezin je suprug razočaran takvim ponašanjem pa je zatražio razvod. Prvo je štrajkao glađu, a zbog cijelog skandala Milojko je završio u bolnici. Imao je visoki tlak zbog stresa kojeg je doživio u showu. Trenutno se mora paziti, a Milijana mu donosi hranu što je zasmetalo njegovog ljubavnika.

- Žabac se hvata za svaku moju riječ. S obzirom na to da mene kritiziraju kako ja dajem Milojku hranu iz nekih, ne znam kojih razloga, kao da mu se hoću opet približiti, da se pomirim sa njim. Hranu mu dajem zato što mi je žao - izjavila je Milijana koja je stavila točku na odnos sa suprugom.

- Što se tiče Milojka i našeg odnosa, čula sam da je tražio odvjetnika. Nemam komentar, kada me bude pozvao odvjetnik da potpišem, ja ću potpisati i to je to - dodala je. Milojko je već prije izjavio kako ne traži milostinju od svoje supruge već jednostavno želi papire za razvod.

Zbog vijesti o rastavi braka mnogi fanovi ovog najkontroverznijeg para u regiji su tužni. Milojko i Milijana vjenčali su se kod matičara u Požegi u Srbiji početkom rujna, a mladenka je tada tvrdila da je to najdivniji dan u njenom životu.

