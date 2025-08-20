Zabočki Regenerator 'otvara' svoja vrata: Baby Lasagna je zvijezda večeri, a i ovo vas čeka

Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku 6. rujna otvara svoja vrata ljubiteljima urbane kulture i umjetnosti! Kroz cijeli dan osmislili su programe za sve uzraste - od revije pasa, kreativnih radionica za djecu, predstave 'Baby Lasagna - mačke i spačke' do večernjih koncerata Baby Lasagne i One Dreada.

Foto: PROMO

'Dan otvorenih vrata CUK Regenerator prilika je da se sugrađani i posjetitelji upoznaju s radom centra, koji nudi različite perspektive i mogućnosti u području urbane kulture.

Regenerator je posebno ponosan što je ustanova prilagođena osobama s različitim vrstama invaliditeta, kojima je omogućen besplatan ulaz na sve programe, a prostori su pet friendly i ekološki održivi', poručili su organizatori.

Centar urbane kulture Regenerator otvoren je u prosincu 2024., a u manje od godinu dana održano je mnogo koncerata, izložbi, kazališnih predstava i kino projekcija.

Program 6. rujna počinje u 10 sati, i to Revijom pasa na otvorenom prostoru Red Carpeta ispred zgrade Regeneratora.

Foto: Estela

U Galeriji Inkubator najmlađe očekuju radionice face paintinga i izrade balona, dok se u dvorani Regenerator u 18 sati izvodi predstava "Baby Lasagna - mačke i spačke". Predstava prati put Marka Purišića prema zvijezdama kroz oči njegovih vjernih mačaka Stipe, Branke i Gertrude.

Glazbeni vrhunac večeri počinje u 21 sat koncertom Baby Lasagne na vanjskoj pozornici. Nakon koncerta na otvorenom zabava se seli u dvoranu Regenerator, gdje nastupa zagrebački reggae/dub/dancehall bend One Dread.