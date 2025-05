Baby Lasagna: Radio bih cajku, tipa s Brenom, ali draga ne da...

Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, gostovao je u podcastu Ive Kraljević. Pričao je o svojoj karijeri, Eurosongu, protekloj europskoj turneji.

Tom prilikom otkrio je da voli eksperimentirati u glazbi, a spomenuo je da bi volio napraviti suradnju s Miach i Gršom pa i Taylor Swift te Beethovenom da je živ.

- Volio bih sve isprobavati, meni je super, volio bih raditi s reperima. Ja bih dao i cajku raditi, da mi Elizabeta da, ali mi ne da. Nagovorit ću je, bit će Marko featuring Breskvica ili Lepa Brena - otkrio je prošlogodišnji eurovizijski predstavnik.

Rekao je da se vidi u ulozi oca, ali ne želi komentirati koliko djece bi volio imati.

Foto: HRT

- To je nešto tako sveto, iznad moje kontrole. Vidim se kao otac i vidio sam se i prije kao otac. Spreman sam očinstvo staviti ispred karijere, u smislu prilagoditi karijeru očinstvu. Ne odlaziti na neke preduge turneje ako me dijete i žena trebaju, nego ono, dovoljno da ih mogu uzdržavati - priznao je te tvrdi da mu je to 'bliži poziv nego biti glazbenik'.

Nakon zaruka, on i Elizabeta počeli su razmišljati i gdje će se nastaniti. No, Marko je tada predložio budućoj supruzi i da žive odvojeno nakon vjenčanja, dok im životna situacija ne bude drugačija.

Foto: Antonio Ahel

- Bilo je nekih izazova kako ćemo, ali ja sam bio spreman da ne moramo odmah živjeti skupa. Možemo biti oženjeni i prvih nekoliko mjeseci živjeti odvojeno dok ne nađemo nešto. Njoj je to bilo apsurdno i van pameti, a meni je bilo okej jer su tako živjeli i moja baka i djed - kazao je.

Podsjetimo, Baby Lasagna nastupio je u finalu 69. Eurosonga u Baselu s Käärijom. Prošlogodišnji hrvatski predstavnik i predstavnik Finske 2023. godine udružili su snage i izveli duet 'Eurodab', ali i podsjetili publiku na svoje legendarne eurovizijske hitove 'Rim Tim Tagi Dim' i 'Cha Cha Cha'.