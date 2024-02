Zabranjena reklama Calvina Kleina: Za koga je polugolo tijelo pjevačice bilo uvredljivo?

Vijest o spornoj reklamnoj kampanji Calvina Kleina s britanskom pjevačicom FKA Twigs sigurno bi prošla nezapaženo da nije apsurdna i praktički neprovediva. Do zabrane je došlo nakon što su se dvije osobe požalile da su fotografije "pretjerano seksualizirane" i da objektiviziraju žene. Pritužbe su stigle i na račun fotografija Kendall Jenner iz iste kampanje, no ASA ih nije smatrala problematičnima poput reklama u kojima je u glavnoj ulozi FKA Twigs. Kendall je, što je ovdje važno naglasiti, bjelkinja, a Twigs je tamne puti. Iz ASA-e smatraju kako "kompozicija fotografija" s FKA Twigs "fokusira gledatelje na tijelo modela, umjesto na odjeću koja se reklamira". Što je tu sporno? Pa upravo iz tih razloga u oglašivačkoj industriji "fokus" je oduvijek bio na tijelu modela, bez obzira na koji se način to kamuflira. U suprotnom, za reklamne kampanje birali bi obične, anonimne muškarce i žene koji, ako ništa, mnogo manje koštaju od poznatih imena.