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Zabrinjavajući poziv iz zatvora i misteriozno pismo: Evo što će danas biti u seriji Divlje pčele

Piše 24sata,
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Zabrinjavajući poziv iz zatvora i misteriozno pismo: Evo što će danas biti u seriji Divlje pčele
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Foto: rtl
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'.

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Ivica moli don Jeru da mu pomogne istjerati vraga iz njega. Polako se pokušava priviknuti na svoj stari život među ostalim mještanima. Krneta šalje Evu na tajni zadatak kako bi doznala što se događa između Kate i Mađara te je li mu on uistinu odan koliko misli.

Foto: rtl

Ante se oporavlja i ne ispušta Cvitu iz vida jer nije siguran hoće li ga raskrinkati. Anđelko i Sikirica u postaji pronalaze anonimno pismo u kojem piše gdje se skriva Ante.

Rajka pokušava uvjeriti Čavku da ostane u Ženevi. Jakov dobiva poziv iz zatvora da je Kate u opasnosti i da je pod hitno mora spasiti.

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Zora se u bijesu izlane Marinu i otkrije mu da je već jednom rodila...

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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