Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina vjeruje da može pomoći Franki i Kristini pri bijegu. Novi tužitelj Neven odlučio je Antu zadržati u pritvoru i promijeniti pravila igre. Veljko priznaje Brici istinu o svom uspjehu u Americi.

La promesa

HRT 1 13:20

María i Carlo prepiru se o budućnosti svog djeteta i Manuelovoj pomoći. Manuel razmišlja o ulaganju kod vojvode De Carrila, a Ciro se pridružuje toj ideji, iako je Julieta protiv.

Foto: HRT

Zločinački umovi

RTL 2 21:00

Tri zaposlenika noćne smjene u zalogajnici u Las Vegasu ubijena su u pljački i paležu. Istraga je povezana sa sličnim, šest godina starim slučajem.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Grabovac je priveden i cijelo se mjesto pita zašto. Mirjana je posebno uznemirena jer ga je vidjela u krvavoj košulji i dvoumi se bi li mu pružila alibi ili ne. Ivka sa Stanislavom i svećenikom odlazi u Hrvace.

Foto: NOVA TV

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Vlasta motivira Korinu da se vjenča za Vitu. Korina pokušava razgovarati s Vitom kojeg brine Petar. Iznenadi ih dostava janjeta za svadbenu gozbu, a Vito tako saznaje da se ženi. Ante gubi strpljenje te dolazi kod Dominika kako bi ga natjerao da pogleda crkvene knjige u vezi Josipova zemljišta.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Fátima objašnjava da joj je Alexandre platio kako bi ona otišla i kako bi on zaboravio da je imao ljubavnicu i izvanbračnu kćer. Helena prilazi Tomásu.