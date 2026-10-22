Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'Kumovi', 'La promesa', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina vjeruje da može pomoći Franki i Kristini pri bijegu. Novi tužitelj Neven odlučio je Antu zadržati u pritvoru i promijeniti pravila igre. Veljko priznaje Brici istinu o svom uspjehu u Americi.
La promesa
HRT 1 13:20
María i Carlo prepiru se o budućnosti svog djeteta i Manuelovoj pomoći. Manuel razmišlja o ulaganju kod vojvode De Carrila, a Ciro se pridružuje toj ideji, iako je Julieta protiv.
Zločinački umovi
RTL 2 21:00
Tri zaposlenika noćne smjene u zalogajnici u Las Vegasu ubijena su u pljački i paležu. Istraga je povezana sa sličnim, šest godina starim slučajem.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Grabovac je priveden i cijelo se mjesto pita zašto. Mirjana je posebno uznemirena jer ga je vidjela u krvavoj košulji i dvoumi se bi li mu pružila alibi ili ne. Ivka sa Stanislavom i svećenikom odlazi u Hrvace.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:20
Vlasta motivira Korinu da se vjenča za Vitu. Korina pokušava razgovarati s Vitom kojeg brine Petar. Iznenadi ih dostava janjeta za svadbenu gozbu, a Vito tako saznaje da se ženi. Ante gubi strpljenje te dolazi kod Dominika kako bi ga natjerao da pogleda crkvene knjige u vezi Josipova zemljišta.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Fátima objašnjava da joj je Alexandre platio kako bi ona otišla i kako bi on zaboravio da je imao ljubavnicu i izvanbračnu kćer. Helena prilazi Tomásu.
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