Ekscentrična glazbenica znala je iznenaditi nastupima i odijevanjem. No ovaj put joj, čini se, nije do iznenađenja, nego do pomoći.

Cardi B (28) objavila je fotografiju i otvoreno progovorila o problemima s aknama. Pratitelje je zamolila i za pomoć.

- ‘Pucam’ u zadnje vrijeme. Već se tri mjeseca borim, imam izuzetno suhu kožu, a sve preparate koje imam ne djeluju, kao da su obična voda. Znate li što pomaže - napisala je reperica.

Mnogi su joj odgovorili, a Cardi B je otkrila kako je većinu tih preporučenih stvari isprobala. Na kraju je rekla kako će se ipak još jednom obratiti profesionalcima.

- Moram riješiti korijen svojih problema - kaže Cardi B.