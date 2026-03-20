Zadnja u Večeri za 5 kuhat će Snežana: 'Tjedan za pamćenje!'

Zabavni osječki tjedan kraju će privesti Snežana Klobučar. Ova 56-godišnja supruga, majka i baka radi kao spremačica, a u slobodno vrijeme obožava šetati sa svoje dvije mezimice, kujicama Larom i Linom.

„Snežana je otkačena, vrlo je pristupačna, simpatična, zanimljiva“, za današnju domaćicu će komentirati Željka. Današnja domaćica živi sa suprugom i djecom u obiteljskoj kući pa, kako kaže, zabave i dobrog raspoloženja nikad ne nedostaje.

„Mogu zamisliti Snežanu svaki dan za štednjakom jer ima veliku obitelj“, kaže Željka, a Snežana potvrđuje: „Najviše volim kuhati za djecu, najčešće su to variva, tradicionalna jela, domaća jela.“

Pripremu večere domaćica će započeti desertom, kolačem koji je nazvala 'Larisine kocke', a slijedit će priprema predjela 'Šaranska krckalica', a zatim 'Brko u saftu', glavno jelo za koje su gosti odmah znali da će sigurno biti riječ o somu.

„Riba je meni omiljeno jelo. Nažalost, nisam baš profesionalac u pripremi ribe, ali jako volim ribu i riba je odlična!“, zadovoljno komentira Marjan.

Ekipa se cijeli tjedan odlično zabavljala pa Željka ne skriva kako joj je žao što se bliži kraj: „Nakon ovog tjedna, druženja s ovim divnim ljudima, emocije su na vrhuncu, ja sam vrlo emotivna po tom pitanju. Žao mi je što ćemo se rastati, ovaj tjedan je bio za pamćenje!“

