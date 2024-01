Zadnji festival u Zagreb, seli se u Zadar: Dva filma iz programa nominirana su za Oscara

U utorak, 23. siječnja, svečano je otvoren 17. Festival tolerancije u Muzeju suvremene umjetnosti. Kao i proteklih 16 godina, festival će publici donijeti selekciju višestruko nagrađivanih dokumentarnih i igranih filmova. Ovogodišnje festivalsko izdanje otvorili su filmovi 'Crveni kofer', nominiran za Oscara 2023. godine, i 'Tisuću i jedan', dobitnik velike nagrade žirija na Sundance Film Festivalu 2023.

Festival je na dvije lokacije, do 27. siječnja u Muzeju suvremene umjetnosti, a do 28. siječnja u Dokukinu KIC.

- Svatko od vas čini kockicu u temeljima ovog posebnog festivala, svaka vaša reakcija bila je izvor inspiracije i dalje potiče našu kreativnu i žarku energiju te nam daje snage da ne odustanemo - rekla je Nataša Popović, direktorica festivala.

Poruka ovogodišnjeg festivala je "Otvori se!", otvori se prema sebi, svom bližnjem te prema drugom i drugačijem. Selektori, Snježana Tribuson i Boško Picula, u suradnji s Dinom Pokrajac, odabrali su program za pamćenje.

Iako je ovo zadnji festival u Zagrebu, priča o promicanju važnih tema, poput izbjeglištva, bijega iz domovine, pitanja identiteta, bullyinga, žene u patrijarhalnoj sredini i negiranja zločina, genocida i holokausta, ide dalje. Najavljeno je novo izdanje. Festival tolerancije svoju misiju društvenih promjena nastavit će u Zadru u rujnu.

- Idemo u jedan hrvatski dragulj, srednju Dalmaciju. Sigurno će biti teško iznova postaviti festival, ali on se održavao i u drugim državama. Radili smo ga od Ljubljane, preko Sarajeva, pa sve dolje do Cetinja. Vjerujem da će Zadar dobiti još veću mogućnost, jer je to kraj ljeta, a Festival tolerancije je poznat i po svom glazbenom programu. Prvi festival će sigurno biti nešto malo skromniji - rekla nam je Popović.

Filmski programi ove su godine podijeljeni u četiri kategorije: Ugriz Stvarnosti, Spektar, Mali koraci i Samo kratko. U sljedećim danima program je besplatan za sve, a moći će se pogledati i novonominirani filmovi za nagradu Oscar: “20 dana u Mariupolju”, redatelja Mstylava Chernova, i “Savršeni dani”, redatelja Wima Wendersa.

