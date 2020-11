\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































\ud83d\udd25 \ud83c\udf7f Pripremite dekice i kokice iz ku\u0107ne radinosti, vi\u0161e od 100 filmova iz bogate ponude 18. ZFF-a od ove nedjelje, 8. studenog, sti\u017ee na va\u0161e ku\u0107ne ekrane! Ove godine tako ne\u0107e biti doga\u0111anja u\u017eivo, ali zato \u0107e biti onog najva\u017enijeg \u2013 sjajnih filmova sa svih strana svijeta \u010diji je broj isti kao i lani - oko stotinu naslova u \u010detiri natjecateljska i tri popratna programa. Sretni smo \u0161to \u0107e u na\u0161im filmskim projekcijama po prvi puta iz svojih domova mo\u0107i istovremeno u\u017eivati gledatelji iz cijele Hrvatske, vidimo se online na www.kinoeuropa.hr, www.croatian.film i www.zff.hr! . . . #zagrebfilmfestival #hotinnovember #zff #mislistogledas





A post shared by Zagreb Film Festival (@zagreb_film_festival) on Nov 3, 2020 at 3:26am PST