Zagreb Film Festival ove godine u cijelosti online: 'Ne želimo ugroziti zdravlje svoje publike'

Osamnaesto izdanje cijenjenog zagrebačkog filmskog festivala također će u 2020. dobiti svoju alternativnu verziju. Nakon dugo razmišljanja organizatori su odlučili kako je jedina opcija online verzija cijelog festivala

<p>U svjetlu stalnog porasta broja novozaraženih koronavirusom te s ciljem očuvanja zdravlja publike i festivalske ekipe, Zagreb Film Festival svoje će osamnaesto izdanje u potpunosti održati online, na platformama <a href="http://kinoeuropa.hr">kinoeuropa.hr</a> te <a href="https://www.croatian.film/hr/">croatian.film</a>. </p><p>- Pripremajući ovogodišnje izdanje festivala, sami smo za sebe napisali nekoliko različitih scenarija, koje smo poput nekog stalno nezadovoljnog redatelja svaki dan mijenjali, dopunjavali i prilagođavali novonastaloj epidemiološkoj situaciji, preslagujući sliku festivala u raznim kombinacijama online i offline varijanti, a sve kako bismo kao pravi ljubitelji filmske umjetnosti prikazali filmove tamo gdje pripadaju – na velikim platnima. Prateći daljnji razvoj zbivanja te svakodnevno svjedočeći teškoj situaciji u kojoj se nalazi naš zdravstveni sustav, donijeli smo odluku da ni na koji način ne želimo dovesti u pitanje zdravlje svoje publike i festivalske ekipe. Suočavali smo se s velikim brojem izazova od samog početka svog djelovanja. Ovaj je dosad možda najveći. No ja čvrsto vjerujem da ćemo već sljedeće godine ponovno slaviti film kako on to zaslužuje – uz prisustvo autora, fizički blizu jedni drugima, uz razgovor i pokoju zabavu, izjavio je direktor Zagreb Film Festivala, <strong>Boris T. Matić</strong>.</p><p>18. Zagreb Film Festival održat će se prema ranije najavljenim datumima, od 8. do 15. studenog. Filmovi iz Glavnog programa – dugometražne te kratkometražne konkurencije i programa Ponovno s nama, te iz popratnih programa Velikih 5 i Festivali pod reflektorom bit će prikazani na kinoeuropa.hr, a natjecateljski program domaćih kratkometražnih filmova Kockice na platformi croatian.film. Online će se održati i program INDUSTRIJA, namijenjen filmskim profesionalcima i zainteresiranoj javnosti.</p><p>U glavnom programu dugometražnog filma ove godine gledamo već otkrivene naslove, laureata Venecije, srpski film Oaza u režiji Ivana Ikića te poljski film Influencerica, zanimljivu studiju karaktera superuspješne fitnes-motivatorice u režiji Magnusa von Horna, program Ponovno s nama među ostalima donosi nove filmove Rúnara Rúnarssona (Jeka) i Radua Judea (Velika slova), a Velikih 5 ostvarenja iz najvećih europskih kinematografija, nove filmove Christiana Petzolda (Undine), Gabrielea Muccina (Najljepše godine) i Rodriga Sorogoyena (Madre).</p><p>Kompletan natjecateljski i popratni program 18. Zagreb Film Festivala bit će objavljen 3. studenog. Više informacija o festivalu dostupno je na <a href="http://www.zff.hr">www.zff.hr</a>.</p>