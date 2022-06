Zagrebački glazbenik o životnoj tragediji: 'Jedini sam preživio'

Zagrebački kantautor Mladen Burnać u intervjuu za IN Magazin prisjetio se teške tragedije koja je uvelike utjecala na njegovu glazbenu karijeru.

Brze banane ime je punk benda koji je krajem 80-ih bio jako popularan. U njemu je Burnać počeo karijeru kao pjevač i gitarist.

- 1989. godine imali smo prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu - rekao je glazbenik.

U spomen bratu i prijatelju Mladen je, nakon oporavka od nesreće, objavio album. Objavio je i singl na kojem su mu kao gosti zapjevali Ivana Banfić, Sandi i Severina.

- Severina je toliko bila predana tome da je nabavila i plavu periku da bi bila u spotu. Bilo je simpatično da je došla s menadžericom, to joj je bila sestra. Onako, tek je počela, još ništa nije napravila, već je imala menadžericu - otkrio je zagrebački glazbenik.

Podsjetimo, Mladen Burnać nedavno je na YouTube kanalu postavio tri videospota za pjesme "Život je komedija samo", "Ljubavnici" i "Ostavi te ljude" te tako napravio mali rekord u objavljivanju spotova. Posebnost svih objavljenih video uradaka je u tome što se u niti jednom Mladen fizički ne pojavljuje.

- Nema me u spotovima jer nisam htio da moj lik, kakav god bio, odvlači pažnju od stihova i glazbe. Mislim da je to slično kao i slušanje glazbe na radiju. Bolje doživite umjetnika samo kroz njegov glas i ono o čemu govori. To je po meni ispravnije i ljepše - ispričao nam je.

