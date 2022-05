Mladen Burnać objavio čak tri spota odjednom: 'Nisam slijedio pravila i moj album je netipičan'

Shvaćam da ovo mnogim izgleda kao sulud potez, jer uobičajeno je da se nakon objavljenog videa, čeka nekoliko mjeseci na objavljivanje idućeg. Nisam želio slijediti nikakva pravila, a osim toga i moj album je netipičan, rekao nam je Mladen Burnać.

Zagrebački kantautor jučer je objavio čak tri videospota, za pjesme "Život je komedija samo", "Ljubavnici" i "Ostavi te ljude". Mali rekord u objavljivanju spotova. Posebnost ovih zanimljivih video uradaka je u tome što se u niti jednom Mladen fizički ne pojavljuje.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ostavi te ljude'

- Nema me u spotovima jer nisam htio da moj lik, kakav god bio, odvlači pažnju od stihova i glazbe. Mislim da je to slično kao i slušanje glazbe na radiju. Bolje doživite umjetnika samo kroz njegov glas i ono o čemu govori. To je po meni ispravnije i ljepše - kaže Burnać.

O pjesmama govori da su nježne, bez uobičajenih refrena, a s mnogo predivne glazbe uz harfu, saksofon i gitaru. Za stihove kaže da su posebni i netipični u popularnoj glazbi, jer govore o besmislu života, o strasti ljubavnika, o odlasku zbog snova.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Život je komedija samo'

- Jasno mi je da kao takvi neće imati daleki domet, ali oni pravi, rijetki, a meni važni slušatelji, će ih sigurno osjetiti i razumjeti - priča Burnać.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ljubavnici'

Najčitaniji članci