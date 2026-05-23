PRAVI SPEKTAKL

Zagrebački glumci pripremaju ponovo nogometni turnir: Cilj je da prođemo bez upale mišića...

Piše Davor Lugarić,
Foto: PIXSELL/privatni album

Organizatori turnira u Klaićevoj ulici su Filip Detelić i Hrvoje Brlečić

U subotu, 30. svibnja, kultno srednjoškolsko igralište u Klaićevoj ulici ugostit će četvrti nogometni turnir glumaca Grada Zagreba. Dok nacija s nestrpljenjem iščekuje prve utakmice Svjetskog prvenstva i analizira izbornikove popise, pravi nogometni spektakl sprema se u središtu Zagreba!

Iza ovog jedinstvenog projekta stoji uigrana organizatorska garnitura, Filip Detelić i Hrvoje Brlečić, koji jamče da će se u Klaićevoj igrati srčan nogomet, a ako taktika i zakaže - publika sigurno neće ostati zakinuta za spektakl.

- Ovo je već četvrti turnir, što znači da smo službeno postali tradicija! Dok se naši reprezentativci pripremaju pod teškim pritiskom velikih očekivanja javnosti, mi na teren izlazimo potpuno rasterećeni. Naš je jedini cilj preživjeti oba poluvremena bez upale mišića. Dečki su opasno trenirali u kazališnim bifeima, cure su spremnije nego ikad, a taktika nam je jasna: zbuniti protivnika dramatičnim padovima u kaznenom prostoru. Očekujemo pune tribine i nula posto glume kad se krene na gol - kaže Filip Detelić, koji je i dio ansambla Kazališta Kerempuh.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

No povijest pamti samo prvake! Na premijernom izdanju titulu je odnijela momčad Borka Perića, potom su asfaltom zavladali Kerempuhovi golgeteri, a prošlog ljeta pobjednički pehar podignuli su dečki iz Hrvatskog narodnoga kazališta.

- Ljudi, vidimo se 30. svibnja! Dođite, navijajte i uživajte u showu - poziva Luka Petrušić, koji priželjkuje reprizu iz 2024., kad je njegova ekipa iz Kerempuha osvojila ovo natjecanje.

Ulazak na turnir slobodan le za sve posjetitelje. Dođite, podržite svoje glumačke idole i uživajte u vrhunskoj atmosferi na asfaltu Klaićeve (iza Mimare) - 30. svibnja od 11 sati! 

