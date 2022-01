Uprava Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održala je konferenciju za medije predstavljajući rezultate iz protekle godine. Intendantica Dubravka Vrgoč naglasila je da je unatoč pandemiji, u 2021. realizirano četrnaest premijera, te čak 249 izvedbi. Predstave je vidjelo 44.883 gledatelja, što znači prosječnu popunjenost gledališta od 92 posto, što je impresivan pokazatelj. Godina je završena s pozitivnim saldom na računu, i svi su pokazatelji da se zagrebački HNK estetski, organizacijski i financijski znalački nosio u kriznim situacijama vezanim uz epidemiju te se po svojim rezultatima izdvojio kao primjer u europskom kazališnom kontekstu.

Ravnatelj Baleta Leonard Jakovina je, uspoređujući stanje s nekim europskim kućama, naglasio činjenicu da je ansambl ostao u vrhunskoj formi, radeći bez prestanka. Izdvojio je vrhunske kreacije „Ponos i predrasude“, „Orašara“ koji je već tradicionalno izazvao najveće zanimanje publike, te „Decadance“ izraelskog koreografa Ohada Naharina koji je značio snažan repertoarni iskorak u kojem su plesači uz najizvrsnije izvedbe klasičnih baleta, pokazali vrhunsku spremnost za suvremene stilove. Ova će predstava na ljeto biti izvedena u sanktpeterburškom teatru Boljšoj, što će biti kruna ovogodišnje sezone. Jakovina je najavio premijeru tradicionalnog baleta „Giselle“, te „Gospođu Bovary“ u koreografiji Valentine Turcu.

U Operi je ravnatelj Giorgio Surian naglasio vrhunsku razinu premijernih izvedbi Gluckove opere „Orfej i Euridika“ redateljice Anice Tomić, „Posljednjeg intermezza“ Berislava Šipuša, Puccinijeve „Lastavice“ u scenskoj i vizualnoj postavci slavnog Huga de Ana te komorne opere „Medij“ Gian Carla Mottija. Opera je u pandemijskim uvjetima priredila brojne muzičke programe u sklopu Ljetnih večeri HNK, a do kraja sezone, ravnatelj Surian najavio je dosita spektakularne premijere „Traviate“ i „Eugenija Onjegina“ s najboljim domaćim snagama i gostima iz inozemstva.

Za Dramu HNK protekla je godina bila u ženskom znaku, od praizvedbe nagrađenog teksta Monike Herceg „Gdje se kupuju nježnosti“, nove drame „64“ Tene Štivičić, do „Genijalne prijateljice“ Elene Ferrante. Ravnatelj Ivica Buljan govorio je o novoj generaciji redateljica poput Marine Pejnović i Arije Rizvić koje su pokazale vrhunsku spremnost da preuzmu najzahtjevnije projekte. Do kraja sezone najavio je premijere „Povijest pčela“ Maje Lunde u režiji Erika Ulfsbija, „Zločin na kozjem otoku“ redatelja Paola Magellija te autorski projekt Bobe Jelčića koji će biti prikazan u mreži europskih teatara Prospero. Drama HNK u koprodukciji s teatrima iz Toulusea i kazalištem Ulysses priprema Čehovljevog „Ujaka Vanju“ u režiji Galina Stoeva, „Ratne reportere“ redatelja Sebastiena Foucaulta, te projekt oko redateljice Katie Mitchell kojeg će režirati naša Anica Tomić. Buljan je najavio i gostovanja koja su koprodukcije HNK u Zagrebu, pa ćemo tako vidjeti kultni „Subotex“ Thomasa Ostermeiera, „Ljubav“ Pippa Delbona i „Bratstvo“ Carole Guiela Nguyen.

Intendantica Dubravka Vrgoč rekla je kako do kraja sezone sa svojim timom i ansamblima želi prikazati vrhunska ostvarenja te finale europskih projekata koji su produkcijski bili spremani nekoliko sezona unatrag. Najavila je i ove godine Ljetne večeri s bogatim programom na otvorenom, ispred kazališta. Osvrnula se na izjave o osnivanju Konzorcija nacionalnih kazališta, u kojima se u negativnom kontekstu spominje zagrebački HNK i naglasila da je upravo ona pokrenula redovite radne sastanke svih intendanata i to od 2015. godine. Zagrebački je HNK jedino nacionalno kazalište koje je gostovalo u cijeloj zemlji, od Pule, Pazina, Čakovca, Vukovara do Dubrovnika, da se ne govori o čak deset gostovanja u HNK Rijeka i petnaest u splitskom HNK.