Zagrebački kipar izlaže svoje 'krave' u Veneciji: 'Čast mi je!'

Nije praktički na početku svoje kiparske karijere, Teo Herceg to doista i jest, a iza njega su već izložbe u Londonu, Barceloni, Veneciji... I da, ove je godine dobio nagradu Ulupuha za najboljeg mladog umjetnika...

- Pa mislim da zasad nije loše - skromno će mladi Herceg, umjetničkog imena Pronus, koji je titulu magistra kiparstva stekao 2022. godine.

Već godinu potom bio je na londonskom bijenaleu sa svojim radovima, koje je nazvao "Which came first, the cow or the udder?" (Što je bilo prije, krava ili vime?). Nakon Londona, prošlog se petka s tim radovima predstavio i u Veneciji.

- Sve je super prošlo, bilo je baš lijepo, organizacija je vrhunska, a čini mi se da su i takvi dojmovi ostalih oko radova. Izlagali su umjetnici iz cijeloga svijeta, a pretežno iz Turske - rekao nam je Herceg.

Foto: Privatni album

Objasnio je i kako je došlo do takvog izražaja.

- Bila mi je ideja da prikažem kontrast između aluminija i bronce, obrnuta boja kamena, da imam kontrast u formi i modeliranju. Prvo je lak, a onda je uz to i ovo rustikalno. To je zapravo diptih, ali da bude cjelina, iako je svaka drugačija. Mislim da sam uspio - dodao je pa nastavio o temi, odnosno zašto je baš odabrao kravu kroz koju će pokazati kontrast.

- Jednostavno je, a to je zato što u zadnje vrijeme imam dosta animalističkih radova. Krajem godine imat ću i samostalnu izložbu pod imenom 'Safari' u Galeriji Filakovac u zagrebačkoj Dubravi, a tematika je samo animalizam - kaže nam mladi umjetnik.

Foto: Privatni album

Oko imena izložbe "Što je bilo prije, krava ili vime" razradio je svoju imaginarnu priču, "po uzoru na priču je li prije kokoš ili jaje, pa je to malo preokrenuo". Prijavio je još nekoliko međunarodnih izložbi, čeka odgovore, a rado se prisjeća i prošlogodišnjeg izlaganja u Barceloni, u Europskome muzeju moderne umjetnosti.

Bilo je tamo samo 40 umjetnika iz cijeloga svijeta i nekoliko kipara, a on je bio jedan od njih. Predstavio se radom "Kao za broš". Jako je ponosan na taj poziv iz Barcelone te što je imao priliku izlagati u prestižnome muzeju.

Foto: Privatni album

U siječnju je dobio nagradu Ulupuha za najboljeg mladog umjetnika.

- Nagrada je za prošlu i jako sam počašćen. Nisam to uopće očekivao, a onda su me nazvali i rekli kako sam ja dobitnik. Lijepo je vidjeti da se moj trud isplati - dodao je Herceg.

Mladi i uspješan, ali shvatio je kako je i kiparstvo "kruh s nekoliko kora". Prihodi još nisu toliko "stabilni".

- A nije lako, ali nekako ipak uspijevam. Malo je problematično s nabavkom materijala, ali zasad se snalazim - dodao je Teo Herceg.