Zagrebački r’n’r kvintet TV Eye izbacio prvi singl! Kurspahić: 'Najintimnija pjesma do sada!'

TV EYE zagrebački r’n’r kvintet, koji se prošle godine predstavio s albumom prvijencem “Kick it out” u izdanju Mast produkcije, a široj je glazbenoj publici i otprije poznat po uzbudljivim i upečatljivim nastupima uživo, potpisao je ekskluzivni ugovor s Croatia Recordsom, te priprema novi album, koji najavljuju s prvim singlom “Alone”.

Prvi album je naišao na sjajne recenzije svih emanentnijih glazbenih kritičara te priskrbio uvrštavanje u top10 godišnje ljestvice albuma, kao i nominacije za Rock & Off nagradu za najveći prasak godine i nagradu publike. Sastav je u međuvremenu imao i zapažene nastupe gdje je dijelio pozornicu s legendarnim the Cult na Šalati, the Godfathers-ima u Boogaloou, Električnome orgazmu u Tvornici, te svirao na brojnim drugim domaćim festivalima i samostalnim koncertima.

Foto: Tin Majnarić / arhiva Croatia Records

Izuzev žestokog gitarističkog zvuka i plesnih melodija, ono što ih svakako čini prepoznatljivim je njihov karizmatični frontmen Miran Kurspahić, široj javnosti poznatiji kao redatelj i glumac, koji njihove koncerte vodi poput liturgijskog r’n’r slavlja.

Za singl “Alone” koji je napisao kaže:

- Ovo je moja najintimnija pjesma do sada. Nastala je u jednom turbulentnom periodu nakon prekida i pomogla mi je da svoje osjećaje artikuliram i uobličim na jedan kreativan način i savladam razne životne izazove postavljene pred mene. Egzistencijalna samoća koju katkada osjećamo u ovome svijetu, nije imanentna samo u romantičnim vezama i tom aspektu života, već i općenito. Današnji svijet uz mnoge prednosti i benefite koje donosi suvremena tehnologija, proživljava sve veću alijenaciju, koja se manifestira kao izvjesna pandemija usamljenosti, pa imamo paradoks. Biti okružen brojnim ljudima, a ipak biti sam. Kako sam nepopravljivi optimist, kroz pjesmu ipak nudim izlaz i vidim svjetlo na kraju tunela, makar se tamo možda nalazio zid. Glazba uistinu liječi, te se nadam kako će ova pjesma pripomoći još barem nekome da se osjeća manje usamljeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Spot koji je sniman na nekoliko lokacija, režirao je Sven Stefanović. O spotu kaže:

- Naša priča odvija se kroz leću usamljenosti, hvatajući sirovu izolaciju koju naš protagonist osjeća usred mora ljudi i lica. Usamljenost je univerzalno iskustvo no često se pogrešno shvaća kao puka samoća. Putem ovog glazbenog videa nastojimo osporiti ovu zabludu, otkrivajući duboku složenost usamljenosti nakon izgubljene ljubavi. Naš vizualni narativ suprotstavlja vanjsko okruženje protagonista; užurbanu, pretrpanu sobu koja vrvi životom i aktivnostima - s njegovim unutarnjim krajolikom pustoši. Svaki okvir pomno je izrađen kako bi prenio oštar kontrast između vanjske fasade povezanosti i unutarnje stvarnosti duboke izolacije. Kroz evokativnu kinematografiju i suptilne nijanse u izvedbi pozivamo publiku da uđe u kožu našeg protagonista, iskusi kontrast između prisutnosti drugih i neodoljivog osjećaja da smo potpuno sami. Moj cilj je stvoriti vizualnu simfoniju koja odjekuje kod publike na duboko osobnoj razini, potičući introspekciju i empatiju. ‘ALONE’ nije samo glazbeni video, to je kinematografsko putovanje koje poziva gledatelje da se suoče s vlastitom percepcijom usamljenosti i ponovno otkriju ljepotu ranjivosti.

Foto: Tin Majnarić / arhiva Croatia Records

Na aranžmanu pjesme su sudjelovali i svi ostali članovi benda: Saša Mitrović, Igor Cecelja, Saša Strakos i Alan Mance, dok miks i master produkciju potpisuje Mark Mrakovčić.