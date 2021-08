Dok Hrvatska bruji o tome tko je misteriozni Mr. Blue, autor knjige 'Seks i glad', mi smo ga pronašli. Njegov identitet ostat će i dalje tajan, no otkrili smo nešto puno bolje od pukog imena i prezimena... Odgovor na pitanje 'što je pisac htio reći?'.

Znate li možda što je sad s djevojčicom iz Beograda zahvaljujući kojoj ste kao dvanaestogodišnjak napokon upoznali anatomiju ženskog tijela (tj. dijela tijela)?

- Ne bih nazvao padanje naramenice na grudnjaku upoznavanjem ženske anatomije. Nisam je više nikada vidio.

Pišete da ste kao dječak bili debeljuškasti, zbog čega Vaše samopouzdanje nije bilo na zavidnoj razini, jesu li odnosi s brojnim ženama to popravili ili smatrate da je možda i to odraz nedostatka samopouzdanja?

- U svakom slučaju, i muškarcima i ženama samopouzdanje raste ako su primijećeni, prihvaćeni, jednostavno svi smo više ili manje tašti i pažnja nam godi. Naravno, ne uvijek i ne u prevelikim količinama jer onda to dovodi do bremena s kojim se morate nositi 24 sata a to je već više nego nezdravo. Zvuči banalno ali je tako, uostalom zašto vježbamo, kupujemo odjeću, kozmetiku? Vjerujem da je uvelike tu potreba da se svidimo drugima. Ni ja nisam bio drugačiji, i meni je ženska pažnja gradila samopouzdanje. Danas malo drugačije gledam na to.

U knjizi pišete o mladenačkim izletima u alkohol, ali i masturbaciju. Što mislite kako će to odjeknuti u državi koja je zapravo daleko od sekularne?

- Vjerujem kako 9/10 muškaraca u ovoj državi zna što su alkohol i masturbacija, dobrani postotak ženske populacije također, tako da sumnjam da sam ih šokirao. Prije dvadeset godina smo odgledali seriju “Seks i grad”, u međuvremenu su kino dvorane u Hrvatskoj punili filmovi poput “50 nijansi sive”, što su uglavnom gledale žene, tako da mislim da moja mala knjiga neće šokirati gotovo nikoga. Uostalom, nakon što je naša najpopularnija pjevačica nakon svog filmića imala uzlaznu putanju u karijeri, vjerujem da se nemam o čemu brinuti. Jedino ako su za muškarce kriteriji drugačiji.

Pišete da se zbog pijanstva ne sjećate prvog seksa. Takvo iskustvo dijeli mnoštvo mladih, što biste sad, s iskustvom koje imate, preporučili mladima koji se prvi put spremaju stupiti u spolne odnose?

- Nije baš da se ne sjećam, ali svakako bi bilo bolje da sam konzumirao sokove. Ma alkohol je zlo, pogotovo ako se radi o mladim ljudima i njihovim mogućim traumama i prvim iskustvima. Preporučio bih da se nigdje ne žure, svakako da ne piju, i da to

naprave s nekim s kim su zaista u vezi, tako da im to budu ugodne uspomene jer one mogu definirati njihov daljnji emotivni i ljubavni život.

U knjizi katkad iznosite pomalo rubne tvrdnje koje graniče sa muškim šovinizmom. Primjerice navodite da žene trebaju 'vođu'. Nije vas strah reakcije feministkinja?

- Ma ne daj Bože šovinizma, nijedna cura nije bolje peglala od mene, nisam uopće tako odgojen. Mislim da smo kao spolovi ravnopravni, ali drugačiji i da imamo različite vrline i mane. Ono što sam napisao je samo moje iskustvo, nisam ni zakon ni Biblija, niti mi je bila namjera uvrijediti nekoga. Takva su moja iskustva, u demokraciji imam pravo na svoje mišljenje kao i netko drugi na svoje, ali ako treba, prvi ću oprati pod u kući.

Znate li što je danas sa jazz pjevačicom koja Vam je slomila srce?

- Rekli bi kod nas, ista meta, isto odstojanje, nije se udavala, ni mijenjala profesiju, nismo u kontaktu ali imamo zajedničku prijateljicu pa znam. Nedavno sam je kontaktirao porukom povodom gubitka u obitelji i to je to.

Kad biste u jednoj rečenici trebali reći čemu Vas je naučilo iskustvo koje opisujete u knjizi, kako bi ona glasila?

- Kako svatko odgovara za svoje postupke i snosi posljedice.

Jesu li Vam se već javile dame koje su se prepoznale u opisima, kakve su reakcije? Je li se ijedna pozvala na onu 'gentleman never tells'? I što je bio Vaš odgovor?

Ma hrpa tih priča su prapovijest, i to su moja sjećanja u kojima se većina neće prepoznati, ako i hoće, to je bilo sve relativno davno, tako da ih neće biti ni briga. Sve što je servirano, servirano je pažljivo kako nikoga ne bih povrijedio, a jedina reakcija koju sam doživio je bilo smijanje. Ovo je u stvari vrlo komična knjiga.

Jesu li Vaši bližnji pročitali knjigu? Što kaže obitelj?

Samo jedan ženski član obitelji i dok sam čekao reakciju u strahu, misleći da možda nisam pretjerao, reakcija je bila: “Pa tebe su sve ostavile, neće te žene mrziti nego empatično sažalijevati.”.

Kakve su za sad reakcije publike?

Nemam puno povratnih informacija, ali mi je drago što su neki ljudi iz struke pohvalili knjigu; ja ipak nisam pisac nego glazbenik.

Kome je zapravo namijenjeno ovo štivo i zašto?

Zamislio sam to kao komični vodič za muškarce, i namijenjeno je svim neopterećenim ljudima, nema u knjizi ničeg zlog nego je to jedan životni, pomalo netipični muški put koji je donio mnoga socijalna iskustva, pa sam to na šaljiv način htio podijeliti sa svojim spolom.

Hoćete li ikada otkriti svoj pravi identitet?

Nema potrebe.