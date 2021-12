Budućem piscu, Robertu Međurečanu prva pomoć je zatrebala na sedmom pitanju. 'Koje su novine 1931. naručile izradu fonta koji će koristiti sljedećih 40 godina: The Guardian, The Telegraph, The Times, The Independent'. Rekao je da prvo mora promisliti koje su novine postojale 1931. godine, piše HRT.

Nakon što ga niti jedan odgovor nije "vukao", zamolio je znalce za pomoć. Javio se Ivan i pojasnio kako je natjecatelj u glasnom razmišljanju već dao i sam odgovor, kada ga je Tarik pitao kojim fontom pišete svoj new times roman. Ovo je više informatičko nego novinarsko pitanje. Trebalo je malo prevrtjeti standarde najčešće korištene fontove u Wordu i vrlo lako se tada dođe do odgovora The Times. Tim je točnim odgovorom natjecatelj osvojio 4000 kuna.

Novu muku mu je zadala Josipa Lisac na pitanju za 64.000 kuna. Koju je singlicu Josipa Lisac objavila 1973.: Na, na; Na, na, na; Na, na, na, na ili Na, na, na, na, na.

Odustao je od prvotno željenog džokera "pola-pola" jer s obzirom na to da ne zna odgovor, to mu ne bi pomoglo. Iskoristio je džoker "zovi" koji je rekao "da ne bi stavio ruku u vatru", ali da je prilično siguran da se radi o odgovoru Na, na, na. Uzevši njegov odgovor s rezervom, zatražio je i džoker "pola-pola". Pokazalo se da je džoker "zovi" ponudio netočan odgovor. Ostala je dvojba: Na, na, na, na ili Na, na, na, na, na. Odlučio se za odgovor Na, na, na, na.

Znalac Josip prokomentirao je odgovor natjecatelja i rekao da se nada da je u krivu, ali da se ne slaže s natjecateljem jer misli da je točan odgovor Na, na, na, na, na. Robertu je ponudio točan odgovor i tako osvojio 64.000 kuna.

Ostavši bez džokera na 12. pitanju za 125.000 kuna bio je upitan što je u Akademiji bila Margaret Herrick koja je figuri Oscara dala ime: glasnogovornica, knjižničarka, garderobijerka ili daktilografkinja. Imao je dvojbu između garderobijerke i daktilografkinje. Odlučio se igrati i ponudio netočan odgovor daktilografkinja. Naime, Margaret Herrick bila je knjižničarka. Robert Međurečan osvojio je 32.000 kuna.