Zagrepčanka Tara 'pokorit' će Hollywood: Snimala HBO seriju

Pokušala sam upisati Akademiju, ali nisam uspjela. Zaposlila sam se u McDonald’su i nisam ni sanjala da ću zbog kastinga dobiti tako velike i odlične uloge, rekla je mlada glumačka nada, Zagrepčanka Tara Thaller (20).

Upravo je završila snimanje serije “Uspjeh”, prve originalne produkcije HBO-a na našim prostorima koju režira Oscarom nagrađeni sarajevski redatelj Danis Tanović. U njoj je imala jednu od glavnih uloga, a rekla je da joj na setu nije bilo naporno.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Odlično sam se snalazila i drago mi je što se nisam morala puno toga odreći jer se sve snimalo u Zagrebu - priča glumica. Oduvijek je htjela postati glumica ili pjevačica, ali je smatrala kako joj se to nikad neće ostvariti.

- Počela sam razmišljati kako to ne mora biti samo san tek nakon što sam dobila prvu ulogu. I evo, krenulo me - kaže. U budućnosti si priželjkuje ulogu negativke jer naprosto voli nove izazove i uloge koje nisu slične njezinu karakteru. Istaknula je kako i dalje ima tremu.

Počela je živjeti svoje snove

- Bude mi zlo pa ne mogu jesti. A onda, s druge strane, postanem potpuno druga osoba kad se popnem na pozornicu jer se jednostavno sve zaboravi. Tu i tamo mi još znaju zaklecati koljena, ali ne događa mi se da zaboravim tekst. To uvijek odlično savladam - zaključila je Tara. Kaže kako još nije imala uloge u kojima je morala naučiti vještine koje dotad nije znala.

U travnju iduće godine odlazi u New York gdje će snimati švicarski film “The Saint of the impossible”, a ondje će biti gotovo dva mjeseca.

Foto: privatni album

- Još mi je to nestvarno. Odradila sam kasting, prošla i jedina sam glumica iz Hrvatske koja će imati ulogu u tom filmu. Jedva čekam Ameriku - poručila je Tara. Ovih je dana možemo gledati u novoj seriji “Pogrešan čovjek”, za koju ima samo riječi hvale. Istaknula je da se susrela sa scenaristicom Jelenom Veljačom (37) i da ju je naprosto oduševila.

Uči od iskusnih kolega

- Jelena često zna dati savjet kako da se nešto odradi bolje i to mi je super. Tu je da ti čuva leđa što je vrlo profesionalno od nje - zaključila je. U seriji još glume i Ivana Roščić, Bojana Gregorić Vejzović, Dražen Čuček te mnogi drugi, a Tara ističe kako je od iskusnih kolega već puno naučila.

- Inače sam osoba koja voli kad joj se kažu pogreške. Čisto zato da ih kasnije lakše ispravim. Stariji kolege mi u tome pomažu i neizmjerno sam im zahvalna - rekla je Tara.